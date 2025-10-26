Китайская YMTC настроена полностью перейти на местное оборудование для производства памяти

Лидирующий в КНР производитель твердотельной памяти предсказуемо страдает от американских ограничений в сфере доступа к импортному оборудованию, а потому старается как можно скорее перейти на использование исключительно китайского оборудования. По крайней мере, с этой целью на строительство нового предприятия привлечены $2,91 млрд.

Проект носит условное обозначение «Фаза 3», достижение суверенитета в области используемого для производства памяти оборудования является одной из его целей. Как ожидается, китайские поставщики вроде Naura Technology, AMEC и Piotech станут главными выгодоприобретателями в результате реализации данной инициативы YMTC.

По данным DigiTimes, предыдущая «Фаза 2» производственного кластера YMTC сильно пострадала из-за перекрытия поставок импортного оборудования ASML и Applied Materials, используемого при производстве микросхем памяти. Если проектная мощность профильного предприятия достигала 100 000 кремниевых пластин в месяц, то из-за санкций оно от силы выдаёт по 40 или 50 тысяч пластин в месяц.

Желая преодолеть подобные ограничения, YMTC построила пилотную линию, на которой используется исключительно оборудование китайских поставщиков. Компания при её оснащении закупала оборудование для экспозиции кремниевых пластин, нанесения химических составов и травления, а также последующей очистки. С учётом намерений YMTC полностью ввести в строй «Фазу 3» в 2026 году и проектной мощности в 100 000 кремниевых пластин, совокупные объёмы выпуска продукции компании смогут достичь 300 000 пластин в месяц.

Эксперты пока сомневаются в способности китайского оборудования для обработки кремниевых пластин сравняться с зарубежным в экономической эффективности, точности и долгосрочной надёжности. Прежде, чем новая линия начнёт стабильно выдавать продукцию, потребуется длительная и дорогостоящая настройка технологических процессов. Даже если в конце текущего года пилотная линия с китайским оборудованием начнёт работать, до перехода к стабильному массовому производству памяти уйдёт не менее трёх или пяти лет, как считают эксперты.

Обретя даже частичную независимость по оборудованию, YMTC сможет более активно продвигать свою продукцию на мировом рынке. Для этого ей придётся завоёвывать доверие клиентов, а не только обеспечивать конкурентоспособные цены на продукцию. Реализация «Фазы 3» в этом смысле станет для компании важным шагом на пути к достижению независимости от зарубежных поставщиков производственного оборудования.