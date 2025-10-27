Сегодня 27 октября 2025
Регуляторы заинтересовались отвязным режимом Tesla FSD, который способен провоцировать ДТП

Несколько лет отсутствовавший в настройках FSD профиль Mad Max компания Tesla в этом месяце вернула, позиционируя его как вариант автоматического управления машиной для тех, кто очень спешит. Ему даже приписывались незначительные превышения скоростного режима, но в сочетании с прочими проступками их оказалось достаточно для появления вопросов у NHTSA.

Источник изображения: Tesla

В США это ведомство отвечает за безопасность дорожного движения, и с октября прошлого года оно уже ведёт расследование в отношении FSD в целом, а теперь оно запросило у Tesla дополнительную информацию о режиме Mad Max. Заодно агентство напомнило, как отмечает Reuters, что водитель несёт ответственность за поведение транспортного средства вне зависимости от использования тех или иных электронных ассистентов.

В этом месяце FSD привлекла внимание представителей NHTSA сообщениями о 58 случаях нарушения правил дорожного движения с использованием данной технологии, причём среди них фигурировали 14 столкновений и 23 факта причинения вреда здоровью человека. По мнению NHTSA, система FSD в ряде случаев провоцировала поведение транспортного средства, которое приводило к нарушению ПДД. В частности, в распоряжении ведомства имеются шесть отчётов об инцидентах, в ходе которых транспортные средства с активной FSD приближались к перекрёстку и выезжали на него на запрещающий сигнал светофора, что приводило к столкновениям с другими участниками дорожного движения.

Источник:

