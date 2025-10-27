Пятьдесят лет назад AMD создала свой первый процессор AM9080, который обходился в 50 центов, но продавался за $700

Уходящий год для истории AMD характеризуется «юбилеем» первого x86-совместимого процессора AM9080, который являлся клоном конкурирующего Intel 8080, но уже тогда превосходил его по техническим характеристикам. Кроме того, затраты AMD на выпуск одного такого процессора составляли 50 центов, а продавать его она могла за $700.

В те годы, напомним, AMD ещё располагала собственными производственными мощностями, причём она располагала технологией производства транзисторов с металл-оксидной структурой N-канала, которая превосходила возможности Intel на тот момент. Формально, это позволило процессорам AM9080 освоить более высокие тактовые частоты по сравнению с оригинальными Intel 8080, которые ограничились 3,125 МГц. Частоты процессоров AM9080 варьировались от 2,083 до 4,0 МГц. За время присутствия на рынке процессоры этого семейства обрели около 28 модификаций, среди них были и рассчитанные на эксплуатацию в военной технике, выдерживающие температуры от минус 70 до плюс 125 градусов Цельсия.

Как поясняет Tom’s Hardware, ещё летом 1973 года группа инженеров Xerox сделала около 400 подробных фотографий предсерийного образца процессора Intel 8080 в хорошем качестве, а затем уволилась из компании и после создания черновых структурных схем и чертежей, описывающих устройство чипа, отправилась в Кремниевую долину на поиски желающих купить эту информацию. AMD поддалась этому соблазну и создала с помощью предоставленных данных собственный процессор AM9080, который начала массово выпускать в 1975 году, задержавшись относительно анонса оригинального Intel 8080 всего на год.

Естественно, Intel предъявила претензии AMD за клонирование собственной разработки, но в результате последующих переговоров стороны согласились сохранить равноправный доступ к архитектуре x86. Компания AMD обязалась заплатить $25 000 единовременно, а затем выплачивать Intel по $75 000 в год. Стороны также снимали все прошлые претензии друг к другу по условиям сделки. В 1982 году соглашение было модифицировано, позволив AMD создавать собственные x86-совместимые процессоры, не являющиеся клонами разработок Intel. Тогда же вышел и процессор Am286, который легально копировал Intel 80286.