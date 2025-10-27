Сегодня 27 октября 2025
Раскол в захваченной Nexperia: штаб-квартира посоветовала клиентам не покупать чипы, выпущенные китайским подразделением

Новейшим примером влияния геополитики на товарные рынки по всему миру можно считать инцидент с захватом управления компанией Nexperia властями Нидерландов в этом месяце. Желая оградить этого поставщика автомобильных чипов от американских санкций, правительство страны вступило в конфликт с китайским подразделением, и теперь головная структура Nexperia отговаривает клиентов покупать его продукцию.

Источник изображения: Renault

Источник изображения: Renault

Напомним, с точки зрения логистики и производственных цепочек бизнес Nexperia построен таким образом, что разработанные в Нидерландах чипы обрабатываются в составе кремниевых пластин на территории Великобритании и Германии, а затем отправляются в Китай для упаковки и тестирования, откуда распределяются по всему миру.

Как сообщает Financial Times, на прошлой неделе штаб-квартира Nexperia в Нидерландах распространила среди своих клиентов письмо, в котором предостерегала их от покупки собственной продукции, изготовленной китайским подразделением. Последнее, как известно, выразило несогласие со смещением с поста генерального директора Чжан Сюэчжна (Zhang Xuezheng), который по совместительству является основателем китайской компании Wingtech Technology, формально владеющей Nexperia. Китайское подразделение последней также призвало сотрудников не выполнять приказы, поступающие из Нидерландов. Ситуацию усложнили китайские власти, которые запретили экспорт продукции Nexperia из КНР без особых лицензий.

По информации источников FT, возобновление поставок чипов Nexperia китайским дистрибьюторам пока не состоялось, хотя ранее об этом заявлялось прочими СМИ. Китайские дистрибьюторы вынуждены заявить своим китайским клиентам, что не получали новых партий чипов Nexperia на протяжении более чем 10 дней. Склады опустошаются, и поставщикам просто нечего предложить клиентам даже внутри Китая.

Собственные «настоятельные рекомендации» штаб-квартиры не покупать выпушенные в Китае чипы Nexperia формально мотивированы тем, что головная структура более не может гарантировать качество и характеристики такой продукции. Китайское подразделение в долгу не осталось, и направило своим клиентам другое письмо, в котором обвинило штаб-квартиру в безосновательном сомнении по поводу соответствия всей продукции Nexperia отраслевым стандартам и требованиям, подчеркнув, что все бизнес-процессы не прерывались и следуют обычным порядком.

Продолжает появляться информация о реакции автопроизводителей на данные события. Представители Volvo Cars, принадлежащей китайской группе Geely, заявили об отсутствии проблем с доступом к чипам из-за ситуации с Nexperia, но предположили, что прочие автопроизводители могут столкнуться с перебоями в работе своих предприятий.

Volkswagen не стал исключать перебоев, а Mercedes-Benz заявил, что пока располагает достаточным запасом чипов для сохранения производства в ближайшее время, но не берётся делать прогнозы на будущее. General Motors активно решает возникающие проблемы в этой сфере, а руководство Renault сослалось на полученный в пандемию опыт, говоря об отсутствии проблем с доступом к необходимым чипам. Министр торговли КНР Ван Вэньтао (Wang Wentao) должен в ближайшие дни посетить Брюссель для переговоров с европейскими партнёрами по поводу ситуации с Nexperia и ограничений на поставку редкоземельных минералов.

Источник:

Теги: nexperia, wingtech, производство микросхем, автомобили, китайские производители
