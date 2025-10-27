Журналисты показали, как выглядела отменённая мультиплеерная игра по God of War от создателей ремейка Demon’s Souls

Игру-сервис по God of War, которая разрабатывалась принадлежащей Sony студией Bluepoint Games (ремейк Demon’s Souls), отменили до анонса, однако теперь проект впервые показался на публике. Хоть и в неофициальном формате.

Портал MP1st сообщил, что раздобыл подборку скриншотов отменённой God of War от Bluepoint. Как передают журналисты, игра была мультиплеерной направленности и должна была отправить пользователей в Древнюю Грецию.

Опубликованные MP1st изображения (см. галерею ниже) демонстрируют наработки по окружению для проекта, включая первый взгляд на храмы, пещеры и элементы древнегреческой культуры (вроде ваз).

Скриншоты

По данным предоставившего скриншоты источника MP1st, хозяином запечатлённой на снимках оружейной выступал Аид — олимпийский бог подземного мира, с которым Кратос расквитался в God of War 3.

На скриншотах арсенал предстаёт в двух вариантах — с покрытыми красными образованиями стенами/полом и без них. Как передаёт информатор MP1st, первое состояние называется проклятым.

В конечном счёте руководству PlayStation не хватило уверенности в долгосрочных перспективах проекта, и в начале 2025 года разработку мультиплеерной God of War от Bluepoint отменили наряду с проектом от Bend Studio (Days Gone).

Помимо отменённой игры Bluepoint, отправить фанатов в Древнюю Грецию должна до сих пор не анонсированная метроидвания по God of War. Новая полноценная часть, по слухам, тоже в разработке.