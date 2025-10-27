Сегодня 27 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Журналисты показали, как выглядела отмен...
реклама
Новости Software

Журналисты показали, как выглядела отменённая мультиплеерная игра по God of War от создателей ремейка Demon’s Souls

Игру-сервис по God of War, которая разрабатывалась принадлежащей Sony студией Bluepoint Games (ремейк Demon’s Souls), отменили до анонса, однако теперь проект впервые показался на публике. Хоть и в неофициальном формате.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Портал MP1st сообщил, что раздобыл подборку скриншотов отменённой God of War от Bluepoint. Как передают журналисты, игра была мультиплеерной направленности и должна была отправить пользователей в Древнюю Грецию.

Опубликованные MP1st изображения (см. галерею ниже) демонстрируют наработки по окружению для проекта, включая первый взгляд на храмы, пещеры и элементы древнегреческой культуры (вроде ваз).

Скриншоты
Смотреть все изображения (23)
Смотреть все
изображения (23)

По данным предоставившего скриншоты источника MP1st, хозяином запечатлённой на снимках оружейной выступал Аид — олимпийский бог подземного мира, с которым Кратос расквитался в God of War 3.

На скриншотах арсенал предстаёт в двух вариантах — с покрытыми красными образованиями стенами/полом и без них. Как передаёт информатор MP1st, первое состояние называется проклятым.

Аид в God of War 3

Аид в God of War 3

В конечном счёте руководству PlayStation не хватило уверенности в долгосрочных перспективах проекта, и в начале 2025 года разработку мультиплеерной God of War от Bluepoint отменили наряду с проектом от Bend Studio (Days Gone).

Помимо отменённой игры Bluepoint, отправить фанатов в Древнюю Грецию должна до сих пор не анонсированная метроидвания по God of War. Новая полноценная часть, по слухам, тоже в разработке.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Журналисты показали, как волшебное приключение Everwild от авторов Sea of Thieves выглядело незадолго до отмены
В открытый доступ попало ещё больше материалов отменённой версии ремейка Star Wars: Knights of the Old Republic
Бывший работник Bethesda показал 20 минут геймплея отменённой Prey 2
Релиз Halo на PS5 показал главного конкурента Xbox — это не PlayStation или Nintendo, а TikTok и фильмы
«Не игра, а образ жизни»: в Steam завирусилось кооперативное приключение за рулём дома на колёсах RV There Yet?
Xbox анонсировала ремейк первой Halo, но без мультиплеера — подробности и 13 минут геймплея Halo: Campaign Evolved
Теги: god of war, bluepoint games, sony interactive entertainment, экшен
god of war, bluepoint games, sony interactive entertainment, экшен
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.