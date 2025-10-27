Сегодня 27 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер прояс...
реклама
Новости Software

Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер прояснил судьбу Forza Motorsport на фоне слухов о смерти франшизы

Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) в интервью японскому журналу Famitsu прокомментировал статус серии гоночных симуляторов Forza Motorsport от американской Turn 10 Studios.

Источник изображений: Xbox

Источник изображений: Xbox

Напомним, Forza Motorsport стартовала на Xbox в 2006 году и позиционировалась как конкурент Gran Turismo от PlayStation, однако в последнее время оказалась в тени более аркадной и доступной Forza Horizon.

Дебютировавшая позапрошлой осенью Forza Motorsport (мягкий перезапуск серии) получила смешанные отзывы, а июльские увольнения в Xbox больно ударили по Turn 10 и, по слухам, «не оставили [в студии] пространства» для франшизы.

В интервью Famitsu на вопрос, пришёл ли франшизе Forza Motorsport конец, Спенсер с жаром ответил «Нет!» и объяснил затянувшееся молчание тем, что «иногда» Xbox нужно сместить фокус на более актуальные релизы.

«Есть множество игр, которые мы хотим поддерживать осторожно. Иногда мы даём командам разработки больше времени, чтобы снять с них напряжение», — заявил Спенсер в отношении Forza Motorsport.

Другими словами, Forza Motorsport не сошла с дистанции окончательно, а лишь требует больше времени, чтобы вновь выйти на трассу. Впрочем, совсем безрадостным ближайшее будущее для фанатов Forza не будет.

В сентябре состоялся анонс гоночной аркады с открытым миром Forza Horizon 6. В 2026 году игра появится на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в подписке Game Pass (Ultimate, PC), а позже доберётся и до PS5.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Бескомпромиссный симулятор ралли Assetto Corsa Rally скоро выйдет на старт раннего доступа Steam — первый трейлер и подробности
Microsoft наконец анонсировала Forza Horizon 6, в том числе для PS5 — первый трейлер и подробности
«Очень грустный день для одной из лучших гоночных игр»: бывший сотрудник Turn 10 прояснил судьбу Forza Motorsport после массовых увольнений в студии
Разработчики PowerWash Simulator 2 заблокировали российских пользователей Steam по IP — купить игру можно, а поиграть нельзя
ByteDance представила компактную ИИ-модель, которая превратит любое фото в качественную 3D-модель
Релиз Halo на PS5 показал главного конкурента Xbox — это не PlayStation или Nintendo, а TikTok и фильмы
Теги: forza motorsport, turn 10 studios, xbox game studios, гоночный симулятор
forza motorsport, turn 10 studios, xbox game studios, гоночный симулятор
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.