Глава Microsoft Gaming Фил Спенсер прояснил судьбу Forza Motorsport на фоне слухов о смерти франшизы

Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер (Phil Spencer) в интервью японскому журналу Famitsu прокомментировал статус серии гоночных симуляторов Forza Motorsport от американской Turn 10 Studios.

Напомним, Forza Motorsport стартовала на Xbox в 2006 году и позиционировалась как конкурент Gran Turismo от PlayStation, однако в последнее время оказалась в тени более аркадной и доступной Forza Horizon.

Дебютировавшая позапрошлой осенью Forza Motorsport (мягкий перезапуск серии) получила смешанные отзывы, а июльские увольнения в Xbox больно ударили по Turn 10 и, по слухам, «не оставили [в студии] пространства» для франшизы.

В интервью Famitsu на вопрос, пришёл ли франшизе Forza Motorsport конец, Спенсер с жаром ответил «Нет!» и объяснил затянувшееся молчание тем, что «иногда» Xbox нужно сместить фокус на более актуальные релизы.

«Есть множество игр, которые мы хотим поддерживать осторожно. Иногда мы даём командам разработки больше времени, чтобы снять с них напряжение», — заявил Спенсер в отношении Forza Motorsport.

Другими словами, Forza Motorsport не сошла с дистанции окончательно, а лишь требует больше времени, чтобы вновь выйти на трассу. Впрочем, совсем безрадостным ближайшее будущее для фанатов Forza не будет.

В сентябре состоялся анонс гоночной аркады с открытым миром Forza Horizon 6. В 2026 году игра появится на PC (Steam, Microsoft Store), Xbox Series X, S и в подписке Game Pass (Ultimate, PC), а позже доберётся и до PS5.