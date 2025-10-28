В Японии разрабатываются дроны, способные переносить до 200 кг на расстояние 200 км

Специфика той или иной местности определяет технические задания на разработку беспилотного транспорта. Япония, являющаяся островным государством с горной местностью, делает ставку на развитие беспилотной авиации с возможностью вертикального взлёта и посадки, обладающей достаточной дальностью полёта. Пока в этой сфере предпочтительнее применять двигатели внутреннего сгорания.

Как поясняет Nikkei Asian Review, компании Kawasaki Heavy в начале этой недели удалось провести испытания своего беспилотника K-Racer-X2 вертолётного типа в префектуре Нагано на горнолыжном курорте, где ему требовалось перевезти по воздуху на расстояние полутора километров альпинистское снаряжение массой 100 кг, привязанное снизу тросом. Часть траектории по воздуху беспилотник проделал в автоматическом режиме, но внезапная потеря мощности двигателя вынудила организаторов эксперимента экстренно сбросить груз. В идеале Kawasaki хотела бы превратить K-Racer-X2 в грузовой беспилотник, способный переносить по воздуху грузы массой до 200 кг на расстояние 100 км, причём без вмешательства дистанционного оператора и визуального контакта с ним.

Винтокрылая машина оснащается двигателем внутреннего сгорания Kawasaki, работающим на высокооктановых марках бензина и позаимствованным у родственных мотоциклов. Это позволяет ей поднимать довольно серьёзные грузы, передвигаться по воздуху со скоростью до 140 км/ч и не тратить время на длительную перезарядку тяговых батарей. К 2028 году компания хочет поднять полезную нагрузку таких беспилотников до 200 кг. Kawasaki не скрывает, что применять подобные беспилотники можно будет не только в мирных целях.

В Японии разработку оснащаемых ДВС беспилотников ведут сразу несколько компаний, поскольку пока только данный тип силовой установки обеспечивает необходимую дальность перелёта, ведь в состав архипелага входят и удалённые острова. Mitsubishi Heavy Industries в сотрудничестве с Yamaha Motor намеревается создать гибридный дрон последовательного типа, в составе которого ДВС будет вырабатывать электроэнергию для вращения роторов электродвигателей. Подобный беспилотник должен позволить переносить до 200 кг грузов на расстояние до 200 км. Корпорация IHI разрабатывает беспилотник самолётного типа, который будет оснащаться турбовинтовыми двигателями и позволит переносить до 1 тонны груза на расстояние 1000 км.

С другой стороны, японские разработчики признают, что дроны с ДВС остаются достаточно шумными, чтобы активно применять их в городской черте, поэтому от перехода на электротягу никто в этой сфере отказываться не будет. Твердотельные тяговые аккумуляторы, как считают японские специалисты, позволят создать беспилотники на электротяге, способные пролетать сотни километров без подзарядки.