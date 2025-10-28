Sony вернула Ghost of Tsushima в продажу для стран без поддержки PSN и оптимизировала игру для Steam Deck

Вслед за июньской «амнистией» в продажу для регионов без официальной поддержки PSN вернулась ещё одна игра Sony — режиссёрская версия приключенческого экшена с открытым миром Ghost of Tsushima от студии Sucker Punch Productions.

Напомним, в преддверии релиза Sony сняла игру с продажи в регионах Steam, где нельзя официально зарегистрировать аккаунт PSN. Впоследствии платформодержатель ограничения смягчил, но не для Ghost of Tsushima.

Как стало известно, с выходом восьмого крупного патча режиссёрская версия Ghost of Tsushima вернулась в регионы без поддержки PSN. Игра осталась недоступна в восьми странах, включая Россию, Беларусь, Грузию и Северную Корею.

Что касается восьмого патча, то обновление разделяет основную игру и сетевой режим Legends. Последний теперь распространяется как бесплатное дополнение и требует для работы аккаунт PlayStation Network.

Кроме того, разработчики оптимизировали Ghost of Tsushima для Steam Deck, снабдив боевик набором адаптированных настроек графики. Благодаря улучшениям игра заслужила на портативном ПК от Valve статус «Полностью совместима».

Помимо прочего, в состав патча вошли исправления на основе пользовательских отзывов, улучшения производительности и стабильности, а также обновление масштабирования AMD FSR до версии 3.1.4.

Ghost of Tsushima вышла 17 июля 2020 года на PS4, с премьерой режиссёрской версии 20 августа 2021-го появилась на PS5, а до Steam и EGS добралась 16 мая 2024-го. В начале месяца на новейшей консоли Sony свет увидел сиквел — Ghost of Yotei.