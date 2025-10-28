Сегодня 28 октября 2025
Apple впервые заработает на сервисах более $100 млрд по итогам 2025 года

Смартфоны продолжают определять примерно половину всей выручки Apple, но попытки больше зарабатывать на услугах и подписках приносят свои плоды. Как ожидается, в текущем году выручка Apple в сфере услуг впервые превысит $100 млрд. По сравнению с предыдущим годом профильная выручка вырастет на 13 % до $108,6 млрд, как ожидают аналитики, опрошенные Visible Alpha.

Источник изображений: Apple

На этой неделе Apple должна предоставить отчёт не только за последний квартал минувшего фискального года, который завершился в сентябре, но и фискальный год в целом. Если упоминаемые в прогнозе аналитиков показатели выручки Apple будут достигнуты, то они превысят всю годовую выручку таких компаний, как Walt Disney, Tesla или Tencent.

Сфера услуг для Apple остаётся высокодоходным бизнесом, за прошедшие пять лет выручка компании на этом направлении удвоилась. В условиях, когда спрос на смартфоны уже не растёт прежними темпами, для Apple сфера услуг становится одним из важнейших источников выручки. По прогнозам аналитиков JPMorgan, услуги будут формировать до четверти всей выручки Apple, но достигать половины её прибыли. Пользователи Apple Pay или iCloud обеспечивают её стабильными поступлениями денежных средств. Выручка в услугах растёт не только за счёт увеличения пользовательской базы, но и суммы удельного платежа с каждого устройства.

Свой вклад в увеличение выручки Apple в сфере услуг внесла и сделка с Google, которая позволила предлагать последней свой поисковый сервис по умолчанию покупателям устройств Apple. Поскольку Google сейчас приходится в суде отвечать за свою политику в сфере распространения программного обеспечения с точки зрения антимонопольного законодательства США, для Apple данный процесс таил определённую угрозу, но в прошлом месяце суд не стал запрещать Google делиться выручкой от рекламы со своими партнёрами, в число которых вошла и Apple.

Другое дело, что у регуляторов есть вопросы к самой Apple, которая с разработчиков программных приложений запрашивает высокие комиссионные отчисления за платежи в своей экосистеме, достигающие 30 %. Расследования в этой сфере ведутся не только в США, но и Европе, а также Великобритании. В монополизации магазина приложений Apple обвиняет известный разработчик игр Epic Games, судебные разбирательства по этому делу ещё не завершились. В Великобритании суд постановил, что Apple должна выплатить до полутора миллиардов фунтов стерлингов британским пользователям за свои злоупотребления в части доступа к фирменному магазину приложений и платёжной экосистеме. Компания намерена обжаловать это решение суда.

Во всех подобных случаях Apple продолжает настаивать, что закрытость фирменной экосистемы поддерживается для стабильности её работы и информационной безопасности. Небольшим и начинающим разработчикам она предоставляет сниженную комиссию в размере 15 %.

В ближайшие годы выручка Apple в сегменте услуг продолжит расти. В США, например, компания недавно приобрела за $700 млн права на трансляцию гонок Формулы 1, а ещё определённые надежды связываются с выходом обновлённого голосового ассистента Siri весной следующего года, который будет лучше интегрирован с функциями искусственного интеллекта. К концу десятилетия услуги будут обеспечивать до 30 % всей выручки Apple, на данном направлении компания будет получать до $175 млрд в год, как считают опрошенные Visible Alpha аналитики.

Для сравнения, смартфоны по итогам минувшего фискального 2025 года должны сформировать половину всей выручки Apple, которая в совокупности достигнет $415 млрд. При этом на направлении смартфонов будет наблюдаться рост на 4 % в денежном выражении, хотя в натуральном продажи iPhone наверняка сократятся. С другой стороны, норма прибыли Apple в сфере услуг достигнет 75 %, тогда как в сфере производства iPhone она составит только 40 %. За предыдущие пять лет норма прибыли Apple в целом постепенно выросла с 38 до 47 %, как раз во многом благодаря увеличению доли услуг в структуре выручки и прибыли.

Теги: apple, apple iphone, apple intelligence, финансы, аналитика
