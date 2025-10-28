Сегодня 28 октября 2025
Китайскому заводу захваченной Nexperia пришлось сократить производство чипов — это шаг к дефициту автомобильных чипов

Уходящий месяц запомнится тем, что власти Нидерландов перевели под свой контроль формально принадлежащую китайской Wingtech компанию Nexperia, и эти действия вызвали серию проблем для мировой автомобильной отрасли. Как стало известно на этой неделе, китайское предприятие Nexperia вынуждено сокращать объёмы выпуска продукции, поскольку не получает из Европы необходимого сырья.

Источник изображения: Nexperia

Напомним, что в Китае у Nexperia имеется предприятие по упаковке и тестированию чипов для автомобильной промышленности, а кремниевые пластины поступают туда из Германии и Великобритании. Хотя ограничения на поставку продукции за пределы страны ввели только китайские власти, отгрузка «полуфабрикатов» в Китай из Европы тоже застопорилась. По словам опрошенных South China Morning Post сотрудников Nexperia в Китае, местное предприятие компании начало сокращать продолжительность рабочих смен и остановило часть оборудования, чего никогда не случалось ранее.

По словам одного из анонимных очевидцев, на одной из производственных линий Nexperia в Китае сейчас простаивает примерно треть оборудования, которое ещё недавно было задействовано в тестировании и упаковке чипов в непрерывном режиме — работа не прекращалась даже в праздники. При этом важно понимать, что именно китайская фабрика Nexperia обеспечивает поставку до 70 % её продукции на мировой рынок. У проходной предприятия вчера исчезли объявления о приёме новых сотрудников на работу. При этом руководство требует от его существующих сотрудников усердно исполнять свои обязанности, но не подчиняться любым указаниям, исходящим из штаб-квартиры в Нидерландах.

Напомним, что недавно штаб-квартира Nexperia уведомила своих клиентов, что более не может гарантировать качество продукции, выпускаемой в Китае, хотя местное представительство компании подобные опасения назвало беспочвенными. Представители нидерландской штаб-квартиры Nexperia сообщили SCMP в понедельник, что вся необходимая продукция в Китай поставляется. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф (Dick Schoof) на прошлой неделе подчеркнул, что захват Nexperia властями страны не был направлен против Китая, а причиной его стали неприемлемые действия со стороны смещённого судом с поста генерального директора Чжан Сюэчжэна (Zhang Xuezheng). Последний ситуацию до сих пор никак не прокомментировал. Штаб-квартира в Нидерландах продолжает выражать приверженность идее сохранения китайского бизнеса и штата сотрудников.

Источник:

nexperia, нидерланды, китай, китайские производители, производство микросхем
