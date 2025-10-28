Сегодня 28 октября 2025
Бум ИИ создаёт не один, а множество дефицитов в разных сферах, заявил глава SK Group

Производители памяти давно начали чувствовать выгоду от бума систем искусственного интеллекта. Во-первых, они снабжали своей памятью HBM ускорители вычислений. Во-вторых, нехватка производственных мощностей под выпуск прочих типов памяти подтолкнула цены к росту в целом. Глава SK Group признался, что бум ИИ создаёт дефицит продукции в разных сегментах рынка.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как отмечает Reuters, свои комментарии председатель совета директоров южнокорейского конгломерата SK Group Чхэ Тхэ Вон (Chey Tae-won) сделал на этой неделе во время делового форума, сопутствующего саммиту стран, входящих в Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество. «Сейчас требуется строить много центров обработки данных для ИИ, и всё, что для них требуется — от чипов до услуг, становится дефицитом», — выразился глава холдинга, в состав которого входит компания SK hynix, остающаяся крупнейшим поставщиком памяти типа HBM в мире. «Я считаю, что столь быстрые развитие и изменения в конечном итоге приводят к появлению узких мест по всему миру», — добавил он.

По словам председателя совета директоров SK Group, который по совместительству возглавляет Торгово-промышленную палату Южной Кореи, мировая конкуренция в сфере ИИ стала настолько интенсивной, что крупные страны типа США и Китая сформировали национальные стратегии развития в этой сфере, чтобы стать глобальными лидерами.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: sk group, sk hynix, ии, дефицит, производство микросхем
