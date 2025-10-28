Apple ворвалась в тройку компаний с капитализацией в $4 триллиона — помог успех iPhone 17

Сегодня Apple достигла важной вехи: её биржевая оценка впервые выросла до $4 трлн. Эксперты полагают, что такой рост капитализации компании обусловлен успешным запуском смартфонов линейки iPhone 17. Apple трижды ставила биржевые рекорды — она была первой компанией, достигшей $1 трлн в 2018 году, $2 трлн в 2020 году и $3 трлн в 2022 году. Однако, сейчас Apple оказалась лишь на третьем месте после Nvidia и Microsoft, которые ещё в июле преодолели отметку в $4 трлн.

Apple пока не закрыла торги с оценкой в $​​4 трлн. После непродолжительного достижения этой отметки цена акций вернулась к верхней границе диапазона в $3 трлн. Хотя сам по себе колеблющийся показатель рыночной капитализации не имеет существенного значения, эти триллионные отметки выполняют несколько функций:

Во-первых, они служат чётким индикатором для инвесторов того, что Apple остаётся растущей компанией, несмотря на критику скептиков.

Во-вторых, они дают контекст для оценки конкурентных позиций. Пусть Nvidia и Microsoft достигли $4 трлн раньше Apple благодаря буму ИИ, но аппаратный и сервисный бизнес Apple остаётся устойчивым вне зависимости от того, что происходит в мире ИИ.

Наконец, символизм этого знаменательного события показывает, что Apple продолжает оставаться элитной компанией среди себе подобных. Пусть она и не первая, но она стабильна.

Apple планирует опубликовать квартальные результаты в четверг, 30 октября. Они будут включать статистические данные о неделе запуска iPhone 17, хотя Apple не раскрывает данные о продажах в штучном выражении. Тем не менее, квартальная выручка iPhone послужит индикатором сравнения результатов запуска iPhone 16 и iPhone 17.