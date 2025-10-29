Сегодня 29 октября 2025
Nvidia построит в США семь эксафлопсных суперкомпьютеров — два на Vera Rubin для Лос-Аламосской лаборатории

На конференции GTC 2025 компания Nvidia объявила о том, что построит в США семь эксафлопсных суперкомпьютеров в США. Две системы будут построены совместно с Oracle и будут использовать более 100 000 чипов Blackwell с производительностью до 2200 Эфлопс. Ещё две системы будут созданы совместно с HPE на перспективной платформе Vera Rubin для Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Эти системы будут использоваться для обеспечения национальной безопасности и проведения научных исследований с применением ИИ-моделирования и высокопроизводительных вычислений. Что интересно, заявление Nvidia последовало за вчерашним объявлением AMD о победе в тендерах на поставку пары суперкомпьютеров для Министерства энергетики США.

Лос-Аламосская национальная лаборатория заключила контракт с HPE на создание суперкомпьютеров Mission и Vision на базе платформы Vera Rubin от Nvidia, которая включает центральные процессоры Vera и графические процессоры Rubin нового поколения. Масштабирование машин будет осуществляться с помощью технологии NVLink Gen6, а горизонтальное — посредством сетевого интерфейса Nvidia QuantumX 800 Infiniband.

Суперкомпьютер Mission, разработанный для Национального управления по ядерной безопасности, планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Компьютер Vision будет опираться на достижения предыдущего суперкомпьютера Venado и использоваться для открытых научных исследований, включая исследования в области искусственного интеллекта.

«Mission — пятая передовая технологическая система в рамках программы Лос-Аламоса по развитию искусственного интеллекта для научной безопасности. Ожидается, что она будет введена в эксплуатацию в 2027 году и предназначена для запуска секретных приложений. Система Vision основана на достижениях суперкомпьютера Venado из LANL и предназначена для несекретных исследований в области искусственного интеллекта и открытой науки. Системы Mission и Vision представляют собой значительные инвестиции в национальную безопасность США и развитие открытых научных возможностей», — заявил Дион Харрис (Dion Harris), руководитель отдела маркетинга продуктов центров обработки данных Nvidia.

Nvidia не раскрыла ожидаемую производительность Mission и Vision. Однако Vision примет эстафету у Venado — 19-го по скорости суперкомпьютера в мире с производительностью Rmax FP64 98,51 Пфлопс. Поэтому вполне логично ожидать, что Vision обеспечит как минимум вдвое большую вычислительную мощность для научных задач.

«Мы предоставим более подробную информацию о конкретных конфигурациях [суперкомпьютеров] позже. Самое замечательное в этой [платформе], учитывая, как эти системы будут использоваться как в открытой науке, так и в исследованиях в области национальной безопасности, заключается в том, что, по нашему мнению, она позволит использовать как возможности ИИ, так и традиционные возможности моделирования для научных исследований», — добавил Харрис.

Источник:

суперкомпьютер, министерство обороны сша, vera, rubin, искусственный интеллект, научные исследования
