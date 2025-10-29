Сегодня 29 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Nvidia бросит вызов Tesla — и вместе со ...
реклама
Новости Hardware

Nvidia бросит вызов Tesla — и вместе со Stellantis, Foxconn и Uber построит роботакси

Не все автопроизводители благосклонно относятся к идее создания собственного парка роботизированных такси, и здесь в памяти всплывает неудача General Motors с дочерней компанией Cruise Automation, но компании типа Tesla продолжают проявлять в этой сфере настойчивость. Stellantis также готов выйти на рынок роботакси, поддержку ему окажут Nvidia, Uber и Foxconn.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Анонс инициативы состоялся в дни проведения конференции GTC 2025 под эгидой Nvidia в американской столице. По замыслу участников проекта, концерн Stellantis будет выпускать специализированные транспортные средства, Nvidia и Foxconn будут отвечать за разработку и выпуск необходимой для реализации автопилота электроники, а Uber предоставит своим клиентам доступ к соответствующим услугам по перевозке пассажиров силами роботакси.

Транснациональный автоконцерн Stellantis подчёркивает, что к интеграции автопилота готовы некоторые из его существующих платформ, включая K0 Medium Size Van и STLA Small. Транспортные средства на их основе могут проектироваться достаточно гибко с точки зрения компоновки и вмещать максимальное количество пассажиров.

Nvidia предоставит партнёрам свою аппаратную платформу Drive AGX Hyperion 10 и программное обеспечение DriveOS. Роль Foxconn в этом проекте не совсем очевидна, но тайваньская компания должна отвечать за взаимодействие со Stellantis в сфере интеграции аппаратного обеспечения. Скорее всего, Foxconn будет выпускать необходимые системы на чипах Nvidia для создания роботакси Stellantis. Как известно, Foxconn давно пытается предложить свои услуги в качестве контрактного производителя электромобилей, но присутствие в этом проекте более опытного игрока рынка в лице Stellantis вряд ли предоставит тайваньскому подрядчику возможность проявить себя именно в этом качестве.

В любом случае, сама Stellantis профильные машины начнёт выпускать не ранее 2028 года. Uber собирается использовать их в таксопарках по всему миру, и первая партия из 5000 роботакси найдёт применение в США. Разбивка по территориям с привязкой к конкретным срокам предоставлена не была. Stellantis уже сотрудничает в сфере создания роботакси с Pony.ai, но на молодом и стремительно растущем рынке не помешает некоторая диверсификация рисков.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Глава совета директоров Tesla: для Маска важнее власть над компанией, чем $1 трлн компенсации
Автопилотный стартап основателя «Яндекса» привлёк $375 млн инвестиций от Uber и Nebius
Илон Маск снова наобещал с три короба: роботакси, армия роботов и миллионы электромобилей
Президент Трамп заявил, что готов обсудить с китайским лидером ситуацию с поставками чипов Nvidia Blackwell
Nvidia потратила $1 млрд на покупку пакета акций Nokia с целью дальнейшего сотрудничества
SK hynix завершила квартал с рекордными выручкой и прибылью, вся квота производства памяти на 2026 год уже распродана
Теги: nvidia, stellantis, роботакси, uber, foxconn
nvidia, stellantis, роботакси, uber, foxconn
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.