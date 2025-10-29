Не все автопроизводители благосклонно относятся к идее создания собственного парка роботизированных такси, и здесь в памяти всплывает неудача General Motors с дочерней компанией Cruise Automation, но компании типа Tesla продолжают проявлять в этой сфере настойчивость. Stellantis также готов выйти на рынок роботакси, поддержку ему окажут Nvidia, Uber и Foxconn.

Анонс инициативы состоялся в дни проведения конференции GTC 2025 под эгидой Nvidia в американской столице. По замыслу участников проекта, концерн Stellantis будет выпускать специализированные транспортные средства, Nvidia и Foxconn будут отвечать за разработку и выпуск необходимой для реализации автопилота электроники, а Uber предоставит своим клиентам доступ к соответствующим услугам по перевозке пассажиров силами роботакси.

Транснациональный автоконцерн Stellantis подчёркивает, что к интеграции автопилота готовы некоторые из его существующих платформ, включая K0 Medium Size Van и STLA Small. Транспортные средства на их основе могут проектироваться достаточно гибко с точки зрения компоновки и вмещать максимальное количество пассажиров.

Nvidia предоставит партнёрам свою аппаратную платформу Drive AGX Hyperion 10 и программное обеспечение DriveOS. Роль Foxconn в этом проекте не совсем очевидна, но тайваньская компания должна отвечать за взаимодействие со Stellantis в сфере интеграции аппаратного обеспечения. Скорее всего, Foxconn будет выпускать необходимые системы на чипах Nvidia для создания роботакси Stellantis. Как известно, Foxconn давно пытается предложить свои услуги в качестве контрактного производителя электромобилей, но присутствие в этом проекте более опытного игрока рынка в лице Stellantis вряд ли предоставит тайваньскому подрядчику возможность проявить себя именно в этом качестве.

В любом случае, сама Stellantis профильные машины начнёт выпускать не ранее 2028 года. Uber собирается использовать их в таксопарках по всему миру, и первая партия из 5000 роботакси найдёт применение в США. Разбивка по территориям с привязкой к конкретным срокам предоставлена не была. Stellantis уже сотрудничает в сфере создания роботакси с Pony.ai, но на молодом и стремительно растущем рынке не помешает некоторая диверсификация рисков.