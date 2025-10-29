Гуманоидные роботы займутся сборкой серверов Nvidia в Техасе

Навязчивая идея использования именно антропоморфных роботов на производстве не даёт покоя всё большему количеству компаний, и крупнейший подрядчик Nvidia по сборке серверного оборудования в лице тайваньской Foxconn не стал исключением. На предприятии этой компании в американском Хьюстоне начнут применяться человекоподобные роботы.

Естественно, сообщение об этих намерениях предсказуемо прозвучало в дни проведения GTC 2025 в Вашингтоне, хотя американский президент в этот период находился в отъезде и мог узнавать о прогрессе в сфере развития американской промышленности лишь удалённо. Представители Foxconn подтвердили вчера, что предприятие в Техасе станет одной из первых её площадок в мире, где компания начнёт эксплуатировать человекоподобных роботов, обученных с помощью модели GR00T N и использующих платформу Nvidia Isaac. Алгоритмы ИИ будут активно использоваться в работе этой фабрики по сборке серверного оборудования для Nvidia.

Foxconn попутно выразила готовность масштабировать производство серверных систем в штатах Висконсин и Калифорния, поскольку спрос на них на американском рынке стремительно растёт. «Наша команда выводит наиболее передовые решения ЦОД для ИИ в США, и это позволит нашим ведущим клиентам оставаться во главе гонки ИИ», — заявил председатель совета директоров Foxconn Янг Лю (Young Liu) в пресс-релизе.

Специалисты по автоматизации производственных процессов оспаривают целесообразность использования человекоподобных роботов на конвейерах, поскольку специализированные манипуляторы и автономные платформы гораздо эффективнее с точки зрения затрат средств и времени, но производители человекоподобных роботов настойчиво продвигают их в этой сфере. Tesla и китайские автопроизводители с энтузиазмом экспериментируют в этой области. Для Foxconn применение роботов на предприятии в США отчасти является способом решить проблему дефицита рабочей силы в условиях активной экспансии производства.