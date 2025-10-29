Сегодня 29 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники Гуманоидные роботы займутся сборкой серв...
реклама
Новости Hardware

Гуманоидные роботы займутся сборкой серверов Nvidia в Техасе

Навязчивая идея использования именно антропоморфных роботов на производстве не даёт покоя всё большему количеству компаний, и крупнейший подрядчик Nvidia по сборке серверного оборудования в лице тайваньской Foxconn не стал исключением. На предприятии этой компании в американском Хьюстоне начнут применяться человекоподобные роботы.

Источник изображения: Nvidia, Foxconn

Естественно, сообщение об этих намерениях предсказуемо прозвучало в дни проведения GTC 2025 в Вашингтоне, хотя американский президент в этот период находился в отъезде и мог узнавать о прогрессе в сфере развития американской промышленности лишь удалённо. Представители Foxconn подтвердили вчера, что предприятие в Техасе станет одной из первых её площадок в мире, где компания начнёт эксплуатировать человекоподобных роботов, обученных с помощью модели GR00T N и использующих платформу Nvidia Isaac. Алгоритмы ИИ будут активно использоваться в работе этой фабрики по сборке серверного оборудования для Nvidia.

Foxconn попутно выразила готовность масштабировать производство серверных систем в штатах Висконсин и Калифорния, поскольку спрос на них на американском рынке стремительно растёт. «Наша команда выводит наиболее передовые решения ЦОД для ИИ в США, и это позволит нашим ведущим клиентам оставаться во главе гонки ИИ», — заявил председатель совета директоров Foxconn Янг Лю (Young Liu) в пресс-релизе.

Специалисты по автоматизации производственных процессов оспаривают целесообразность использования человекоподобных роботов на конвейерах, поскольку специализированные манипуляторы и автономные платформы гораздо эффективнее с точки зрения затрат средств и времени, но производители человекоподобных роботов настойчиво продвигают их в этой сфере. Tesla и китайские автопроизводители с энтузиазмом экспериментируют в этой области. Для Foxconn применение роботов на предприятии в США отчасти является способом решить проблему дефицита рабочей силы в условиях активной экспансии производства.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Nvidia бросит вызов Tesla — и вместе со Stellantis, Foxconn и Uber построит роботакси
Apple запустила поставки ИИ-серверов с отметкой «Сделано в США»
Foxconn показала рекордную квартальную выручку на фоне бума ИИ-технологий
Потеря китайского рынка Nvidia сильнее навредит США, чем Китаю, заявил Дженсен Хуанг
Глава Nvidia заявил, что ИИ-пузыря не существует — и предсказал полтриллиона выручки на новых чипах
Nvidia купила часть Nokia за $1 млрд для укрепления сотрудничества
Теги: человекообразный робот, foxconn, nvidia, ии, сша
человекообразный робот, foxconn, nvidia, ии, сша
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.