Lucid пообещала потребительские электромобили с полным автопилотом — Nvidia ей с этим поможет

Основанная в 2007 году компания Lucid Motors была призвана составить конкуренцию Tesla, которая поделилась с нею бывшим генеральным директором Питером Роулинсоном (Peter Rawlinson), но пока она до сих пор не вышла на безубыточность. Это не мешает ей объявить о сотрудничестве с Nvidia, которое позволит наделить электромобили Lucid автопилотом четвёртого уровня и усовершенствовать их производство.

Источник изображения: Lucid Motors

Заявление о начале сотрудничества Nvidia и Lucid Motors приурочили к открытию GTC 2025 — технологической конференции для разработчиков, которую в эти дни проводит в Вашингтоне первая из компаний. Пример этой сделки призван показать прочим автопроизводителям, что Nvidia готова взять на себя основную часть забот по внедрению продвинутого автопилота. По сути, четвёртый уровень автоматизации по классификации SAE означает, что водитель может не только не смотреть на дорогу, не держаться за руль, но и в целом не особо думать о необходимости брать на себя управление. Впрочем, привычные органы управления в автомобиле при этом должны оставаться, поскольку участие человека в процессе управления в ряде ситуаций всё же подразумевается. Выше расположен только пятый уровень автономности, который вообще не предусматривает наличия классических органов управления.

Сейчас в ассортименте продукции Lucid Motors имеются две основные модели: крупные седан Air и кроссовер Gravity. Именно в составе последних появится платформа Nvidia Drive AV, которая позволит усовершенствовать имеющиеся системы активной помощи водителю. В 2027 году Lucid надеется вывести на рынок среднеразмерные электрические кроссоверы на новой платформе, которые смогут уложиться в ценовой диапазон менее $50 000. Именно они в полной мере смогут продемонстрировать преимущества созданной совместно с Nvidia платформы для автопилота четвёртого уровня. Партнёры подчёркивают, что решение на базе двух чипов Nvidia Drive AGX Thor позволит водителю передвигаться в машине, не глядя на дорогу и не держась за руль. Nvidia будет отвечать и за последующее совершенствование программной составляющей. Кроме того, технология «цифровых двойников» Nvidia позволит Lucid Motors оптимизировать свои производственные процессы за счёт их предварительной обкатки в виртуальной симулированной среде. По крайней мере, сроки вывода на рынок новых моделей должны сократиться.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: lucid motors, nvidia, автопилот, электромобиль, сша
