Сегодня 29 октября 2025
Политическая активность Илона Маска стои...
Новости Hardware

Политическая активность Илона Маска стоила Tesla продаж более 1 млн электромобилей только в США

Третий квартал в статистике Tesla выделился рекордным количеством реализованных электромобилей, но всплеск был временным и обусловленным преимущественно завершившей свою работу в сентябре программой субсидирования в США. Более того, именно политическая активность Илона Маска (Elon Musk) стоила компании упущенных продаж в размере 1 млн электромобилей, как подсчитали эксперты.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

На данные отчёта NBER ссылается ресурс Electrek, поясняя, что если бы Маск не подался в политику, то объёмы продаж электромобилей Tesla в период с октября 2022 по апрель текущего года включительно были бы выше на величину от 67 до 83 %. За этом время компания смогла бы дополнительно реализовать только в США более одного миллиона электромобилей. Не раз отмечалось, что политические высказывания Илона Маска могли оказать негативное влияние и на продажи электромобилей Tesla в Европе, поэтому масштабы проблемы наверняка шире, чем предполагает упоминаемый отчёт.

Авторы исследования опирались на статистику продаж электромобилей и гибридов в различных американских штатах, которые традиционно поддерживают выходцев либо из Демократической партии США, либо из Республиканской. С октября 2022 года, когда Илон Маск бросился активно поддерживать Дональда Трампа (Donald Trump), популярность электромобилей Tesla в поддерживающих демократов штатах резко снизилась. До этого сторонники Демократической партии в целом покупали электромобили более активно, поскольку данная политическая сила во время президентского срока Джозефа Байдена (Joseph Biden) продвигала «зелёную повестку».

Потери Tesla от политической активности Маска в период с октября 2022 года по апрель 2025 года составили от 1 до 1,26 млн нереализованных электромобилей, как считают авторы исследования. И это только на рынке США, который хоть и является крупнейшим для продукции Tesla, полной картины не формирует. К первому кварталу 2025 года ежемесячные объёмы продаж электромобилей Tesla в США, по мнению экспертов NBER, были бы на 150 % больше наблюдавшихся в действительности, если бы Илон Маск не кинулся в политику с головой. От покупки электромобилей или гибридов разочарованные Маском потребители в целом не отказались, они отнесли свои деньги конкурентам Tesla. Последние в итоге смогли нарастить объёмы продаж на величину от 17 до 22 % за указанный период. При этом симпатизирующие республиканцам американцы не стали покупать больше машин марки Tesla, как убеждены авторы исследования.

В той же Калифорнии, где ранее размещалась штаб-квартира Tesla, политическая активность Маска привела к снижению продаж её продукции. Только в третьем квартале они упали на 9,4 %, доля компании на местном рынке электромобилей сократилась до 46,2 %. Всё это помешает штату достичь своих целей по снижению углеродных выбросов на 2026 год.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: tesla, илон маск, сша, электромобиль
