Бум ИИ создал дефицит SSD большой ёмкости — сроки поставки растянулись более чем на год

В Южной Корее работают два крупнейших производителя памяти, поэтому местное издание New Daily с некоторой степенью осведомлённости может утверждать, что на рынке твердотельных накопителей большого объёма возник дефицит, вынуждающий клиентов ждать заказанные SSD свыше одного года.

Сильнее всего дефицит выражен в сегменте накопителей объёмом от 8 Тбайт и выше, в этом случае уже выкуплены все квоты на вторую половину следующего года, как отмечает источник. Традиционно в сфере ИИ повышенным спросом пользовались жёсткие диски большого объёма, но они уже давно находятся в дефиците, поэтому спрос перекинулся на более дорогие SSD, но и их перестало хватать на всех желающих. Накопители на базе флеш-памяти типа QLC в следующем году должны значительно увеличиться в объёмах поставок, как считает TrendForce. Серверные HDD при заказе в середине сентября уже приходилось ждать до одного года.

Исторически именно высокие цены на SSD мешали им находить широкое применение в инфраструктуре ИИ, поскольку в части характеристик они даже подходили лучше классических HDD, обеспечивая более высокое быстродействие при работе с данными. Теперь, когда подорожали и жёсткие диски, находится всё больше желающих переключиться на вместительные SSD.

При этом отмечается, что производители памяти и накопителей готовы реагировать на рост спроса. Растут объёмы выпуска SSD на 122 Тбайт или 245 Тбайт, которые могут эффективно применяться в серверной инфраструктуре. Производители 3D NAND ускорили переход на наиболее ёмкие микросхемы этого типа, содержащие более 200 слоёв в своей структуре. Samsung собирается быстрее запустить производство 300-слойной памяти 3D NAND нового поколения. SK hynix через своё подразделение Solidigm неплохо чувствует себя на американском рынке, предлагая крупным клиентам созданные с учётом их конкретных потребностей модели SSD серверного класса. Даже Seagate и Western Digital задумались о том, что необходимо больше ресурсов выделять для выпуска SSD, а не классических HDD.