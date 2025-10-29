Сегодня 29 октября 2025
Seagate подключилась к сбору сливок с ИИ-бума — серверная выручка взлетела на 34 %

В календаре Seagate Technology завершился первый квартал 2026 фискального года, она предсказуемо сообщила об успехах в серверном сегменте, который за прошедший трёхмесячный период формировал 80 % всей выручки этого производителя накопителей. Общая выручка в годовом сравнении выросла на 21 % до $2,63 млрд, на серверном направлении она увеличилась более чем на треть до $2,1 млрд.

Источник изображения: Seagate Technology

Источник изображения: Seagate Technology

Предметом особой гордости Seagate являются активно растущие объёмы поставок жёстких дисков серверного класса с технологией Mozaic HAMR, которые уже одобрены к использованию пятью крупнейшими провайдерами облачных услуг. В общей сложности в минувшем квартале таких жёстких дисков было поставлено более 1 млн штук. Уже сейчас Seagate проводит квалификационные испытания накопителей с технологией Mozaic 4+, поставки которых начнутся в следующем календарном полугодии. На этой платформе можно будет создавать как серверные накопители объёмом до 44 Тбайт, так и накопители меньшей ёмкости для сегмента периферийных вычислений.

Средняя ёмкость условного серверного накопителя, поставляемого Seagate в прошлом квартале, выросла в годовом сравнении на 26 %, поскольку тенденции развития инфраструктуры подталкивают клиентов к увеличению ёмкости хранилищ. В ёмкостном выражении поставки накопителей за квартал выросли на 12 % последовательно до 182 эксабайт, средняя ёмкость накопителя по всем линейкам продуктов увеличилась последовательно на 13 % до 14,6 Тбайт. Компания завершила квартал с рекордной нормой прибыли на уровне 40,1 %, что на 2,2 п.п. выше результата предыдущего квартала, а в годовом сравнении рост достиг 6,8 п.п. Спрос смещается на более дорогие и прибыльные накопители, растут и цены.

Чистая прибыль Seagate по итогам квартала увеличилась в годовом сравнении на 73 % до $583 млн. Удельный доход на одну акцию увеличился на 65 % до $2,61. В текущем фискальном квартале компания рассчитывает выручить от $2,6 до $2,8 млрд и удержать норму операционной прибыли в пределах 30 %. В прошлом квартале этот показатель достиг 29 %.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: hdd, ssd, жёсткий диск, аналитика, финансы
