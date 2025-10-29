Россияне пожаловались на масштабный сбой в работе «VK Видео»

От пользователей видеоплатформы «VK Видео» стали массово поступать жалобы на нестабильную работу сервиса, обращают внимание «Ведомости». Чаще всего поступали обращения из восточных регионов страны. В самой компании наличие проблем опровергли.

Жалобы на некорректную работу «VK Видео» начали поступать около 12:30 мск; к 13:15 число жалоб достигло 396 в час — пользователи платформы сообщали, что видео загружаются недостаточно быстро или не открываются вообще. Чаще всего жалобы поступали из восточных регионов России: из Магаданской области (8 %) обращений, в также из Камчатского края, Еврейской автономной области, Сахалинской области и Хабаровского края. В ответственной за работу сервиса компании VK факт наличия проблем отвергли. «„VK Видео“ работает в штатном режиме», — заявили в пресс-службе интернет-гиганта.

20 октября случился сбой в работе множества интернет-сервисов по всему миру — перестали работать сайты и приложения таких служб как Snapchat, Duolingo, Zoom, Perplexity и Roblox, а также банковских сервисов. Виной тому оказались неполадки в работе Amazon Web Services. Проблемами отметились даже умные матрасы Eight Sleep, у которых не оказалось автономного режима — производитель пообещал его реализовать.