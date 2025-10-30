Сегодня 30 октября 2025
Продажи Xbox продолжают падать, но Microsoft наращивает доходы от облачных сервисов

Microsoft продолжает фиксировать значительное снижение продаж Xbox, что подтверждается финансовым отчётом за первый квартал текущего года. Выручка от игровых консолей упала на 29 % в годовом исчислении — после падения на 22 % в предыдущем квартале и на 42 % в четвёртом квартале 2024 года.

Источник изображения: Simon Ray/Unsplash

Эту ситуацию связывают с влиянием инфляции и торговых пошлин, которые заставили компанию существенно повысить цены на игровые системы, в результате чего стоимость Xbox Series X теперь начинается примерно от $600. Ответной стратегией Microsoft стало смещение акцента с консолей и реализация подхода «Xbox повсюду». Это принесло некоторый успех в сфере контента и сервисов, однако в этом квартале рост выручки в данном сегменте был практически незаметным и составил лишь 1 %, сообщает The Verge.

В компании заявили, что ожидают дальнейшего снижения доходов от оборудования Xbox в следующем квартале, а также сохранения незначительного роста на уровне 10 % в сегменте контента и услуг. При этом, стремление Microsoft к существенной рентабельности в этой сфере привело к сокращениям персонала и отмене ряда проектов.

В то время как игровое подразделение испытывает трудности, облачные сервисы, и в частности Azure, остаются главной движущей силой роста Microsoft. Выручка от облачных ИИ-услуг продемонстрировала существенный рост на 28 % в годовом выражении, достигнув $30,9 млрд, при этом рост непосредственно Azure достиг 40 %.

Общая выручка Microsoft Cloud в первом квартале составила $49,1 млрд, что на 26 % выше показателя за аналогичный период предыдущего года, а в целом выручка Microsoft за квартал достигла $77,7 млрд (рост на 18 %) с чистой прибылью в $27,7 млрд (плюс 12 %). Значительную долю доходов по-прежнему обеспечивает сегмент производительности и бизнес-процессов ($33 млрд). На фоне этой успешной динамики компания также отметила скромный рост на 6 % по выручке от оборудования OEM-производителей и устройств Windows, при этом данные о продажах линейки Surface (ноутбуки, моноблоки и трансформеры 2-в-1) отдельно не раскрываются, так как компания прекратила их публикацию после нескольких лет стабильного снижения.

Теги: microsoft azure, microsoft xbox, финансовый отчёт, финансы, аналитика
