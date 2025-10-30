Выручка Google в облачном сегменте выросла на 35 %, объём заказов достиг $155 млрд

Холдинг Alphabet, в состав которого входит Google, является одним из крупных провайдеров облачных услуг, а в условиях бума систем искусственного интеллекта многие их разработчики пользуются услугами таких провайдеров, поэтому выручка последних предсказуемо растёт. В облачном сегменте выручка Google выросла на 35 % до $15,15 млрд по итогам минувшего квартала.

Генеральный директор холдинга Сундар Пичаи (Sundar Pichai) отметил, что за девять месяцев текущего года Alphabet заключила больше сделок на сумму свыше миллиарда долларов каждая, чем было заключено за два предыдущих года. Фактически, направление Google Cloud к концу третьего квартала располагало заказами на общую сумму $155 млрд. Это вынуждает Google наращивать капитальные затраты. Если изначально компания рассчитывала по итогам этого года уложиться в сумму от $75 до $85 млрд, то теперь диапазон увеличен до $91–93 млрд. В следующем году капитальные затраты будут увеличены относительно указанного уровня, но точные суммы Alphabet назовёт по итогам текущего квартала. Основная часть затрат в этой сфере направляется на развитие технической инфраструктуры вроде центров обработки данных. Из собственных решений Google спросом пользуется Gemini 2.5, формируя потребность в расширении соответствующей инфраструктуры.

На облачном направлении Alphabet старается поддерживать сопоставимые с конкурентами темпы проста выручки, во втором квартале текущего года они достигали 32 %. Microsoft на этой неделе сообщила об увеличении выручки на направлении облачного сервиса Azure на 40 %. По словам главы Alphabet, более 70 % существующих клиентов Google Cloud используют её ИИ-продукты. Приложением Gemini ежемесячно пользуются более 650 млн человек, это заметно больше зарегистрированных во втором квартале 450 млн активных пользователей. Конкурирующая OpenAI в этом месяце сообщила, что её ChatGPT используют еженедельно 800 млн человек.

Совокупная выручка Alphabet выросла на 16 % в годовом сравнении до $102,3 млрд, превзойдя ожидания аналитиков и впервые в истории компании преодолев рубеж в $100 млрд за квартал. Направление услуг прибавило 14 % до $87,1 млрд. Общая операционная прибыль выросла на 9 % до $31,3 млрд, норма операционной прибыли достигла 30,5 %, чистая прибыль выросла на 33 % до $35 млрд.

Поисковый бизнес Google увеличил выручку на 15 % до $56,56 млрд. Рекламная выручка YouTube тоже выросла на 15 % до $10,3 млрд. Общая выручка Google от рекламы увеличилась на 13 % до $74,18 млрд. Направление Other Bets, которое включает и разрабатывающую роботакси Waymo, сократило выручку с $388 до $344 млн по итогам прошлого квартала. Это направление бизнеса по-прежнему убыточно, в третьем квартале оно принесло компании $1,42 млрд убытков, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ($1,12 млрд).