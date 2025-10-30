Сегодня 30 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Акции M**a Platforms подешевели на 9 % п...
реклама
Новости Hardware

Акции Meta✴ Platforms подешевели на 9 % после объявления финансовых результатов за третий квартал

Стоимость ценных бумаг Meta Platforms снизилась на 9 % на фоне публикации финансового отчёта по итогам третьего квартала, который завершился для компании 30 сентября. Несмотря на то, что показатели оказались выше прогнозов, компания также объявила о единовременном налоговом списании в размере $15,93 млрд.

Источник изображения: ***

Источник изображения: Meta

Meta заявила, что реализация «Большого прекрасного законопроекта» Дональда Трампа (Donald Trump), который является основой налоговой и расходной политики администрации президента США, привела к единовременному, неденежному налоговому списанию. Компания ожидает, что этот закон приведёт к «значительному сокращению» её федеральных налоговых выплат в США до конца 2025 года и в последующие годы.

Выручка Meta в третьем квартале выросла на 26 % до $51,2 млрд в годовом сравнении. Это самый высокий темп рост с первого квартала 2024 года. Компания рассчитывает получить от $56 млрд до $59 млрд выручки в четвёртом квартале нынешнего года. По данным StreetAccount, среднее значение этого диапазона превышает ожидания аналитиков.

Компания повысила нижнюю границу прогноза по общим годовым расходам на $2 млрд, заявив, что теперь этот показатель составит от $116 млрд до $118 млрд. Ранее ожидалось, что траты будут находиться в диапазоне от $114 млрд до $118 млрд. Генеральный директор Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) пояснил, что инициативы компании в области искусственного интеллекта требуют постоянного увеличения вычислительных мощностей, что ведёт к росту расходов на соответствующую инфраструктуру. «Это указывает на то, что возможность сделать здесь значительно более крупные инвестиции с очень высокой вероятностью окупится в течение определённого периода времени», — отметил Цукерберг.

Вместе с этим Meta повысила прогноз по капитальным затратам на 2025 год, объём которых составит от $70 млрд до $72 млрд. Ранее ожидалось, что этот показатель будет находиться в диапазоне от $66 млрд до $72 млрд.

Подразделение аппаратного обеспечения Reality Labs, занимающееся разработкой устройств виртуальной и дополненной реальности, отчиталось о квартальном убытке в размере $4,4 млрд при выручке $470 млн. Финансовый директор Meta Сьюзан Ли (Susan Li) добавила, что компания ожидает снижения объёма выручки подразделения Reality Labs в четвёртом квартале по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

По словам Ли, это обусловлено тем, что Meta не выпускала новых устройств виртуальной и дополненной реальности, а ретейлеры осуществили закупки гарнитур компании в преддверии праздничного периода в конце года ещё в третьем квартале. «Мы по-прежнему ожидаем значительного роста выручки от умных очков с ИИ в четвёртом квартале благодаря высокому спросу на наши недавно представленные продукты, но этого недостаточно, чтобы перекрыть снижение продаж гарнитур Quest», — заявила Ли.

В отчёте Meta упоминается, что в течение третьего квартала приложениями компании ежедневно пользовались 3,54 млрд человек по всему миру, что оказалось выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали аудиторию в размере 3,5 млрд человек. Доход Meta от рекламы за отчётный период составил $50,08 млрд, что также оказалось выше прогноза Уолл-стрит ($48,5 млрд).

В течение года Meta активно инвестировала в направление ИИ, а также провела крупную реорганизацию подразделений, связанных с этим сегментом. На прошлой неделе компания объявила о сокращении около 600 сотрудников в своём ИИ-подразделении Superintelligence Labs. По состоянию на 30 сентября численность сотрудников Meta составила 78 450 человек, что на 8 % больше, чем годом ранее. Ранее Meta объявила о создании совместно предприятия с Blue Owl Capital стоимостью $27 млрд для финансирования строительства гигантского центра обработки данных в Луизиане.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Бывший руководитель метавселенной Meta✴ теперь займётся ИИ-продуктами компании
Юристы рекомендовали Meta✴ скрыть исследования о вреде соцсетей для подростков, чтобы увернуться от суда
Meta✴ уволит 600 сотрудников лаборатории сверхинтеллекта — это упростит принятие решений
Выручка Google в облачном сегменте выросла на 35 %, объём заказов достиг $155 млрд
Операционная прибыль Samsung выросла на 160 % — сильнее, чем ожидалось, продажи памяти обновили рекорд
Продажи Xbox продолжают падать, но Microsoft наращивает доходы от облачных сервисов
Теги: me, финансовые результаты, финансовый отчёт, финансы, аналитика
me, финансовые результаты, финансовый отчёт, финансы, аналитика
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.