Акции Meta✴ Platforms подешевели на 9 % после объявления финансовых результатов за третий квартал

Стоимость ценных бумаг Meta✴ Platforms снизилась на 9 % на фоне публикации финансового отчёта по итогам третьего квартала, который завершился для компании 30 сентября. Несмотря на то, что показатели оказались выше прогнозов, компания также объявила о единовременном налоговом списании в размере $15,93 млрд.

Meta✴ заявила, что реализация «Большого прекрасного законопроекта» Дональда Трампа (Donald Trump), который является основой налоговой и расходной политики администрации президента США, привела к единовременному, неденежному налоговому списанию. Компания ожидает, что этот закон приведёт к «значительному сокращению» её федеральных налоговых выплат в США до конца 2025 года и в последующие годы.

Выручка Meta✴ в третьем квартале выросла на 26 % до $51,2 млрд в годовом сравнении. Это самый высокий темп рост с первого квартала 2024 года. Компания рассчитывает получить от $56 млрд до $59 млрд выручки в четвёртом квартале нынешнего года. По данным StreetAccount, среднее значение этого диапазона превышает ожидания аналитиков.

Компания повысила нижнюю границу прогноза по общим годовым расходам на $2 млрд, заявив, что теперь этот показатель составит от $116 млрд до $118 млрд. Ранее ожидалось, что траты будут находиться в диапазоне от $114 млрд до $118 млрд. Генеральный директор Meta✴ Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) пояснил, что инициативы компании в области искусственного интеллекта требуют постоянного увеличения вычислительных мощностей, что ведёт к росту расходов на соответствующую инфраструктуру. «Это указывает на то, что возможность сделать здесь значительно более крупные инвестиции с очень высокой вероятностью окупится в течение определённого периода времени», — отметил Цукерберг.

Вместе с этим Meta✴ повысила прогноз по капитальным затратам на 2025 год, объём которых составит от $70 млрд до $72 млрд. Ранее ожидалось, что этот показатель будет находиться в диапазоне от $66 млрд до $72 млрд.

Подразделение аппаратного обеспечения Reality Labs, занимающееся разработкой устройств виртуальной и дополненной реальности, отчиталось о квартальном убытке в размере $4,4 млрд при выручке $470 млн. Финансовый директор Meta✴ Сьюзан Ли (Susan Li) добавила, что компания ожидает снижения объёма выручки подразделения Reality Labs в четвёртом квартале по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года.

По словам Ли, это обусловлено тем, что Meta✴ не выпускала новых устройств виртуальной и дополненной реальности, а ретейлеры осуществили закупки гарнитур компании в преддверии праздничного периода в конце года ещё в третьем квартале. «Мы по-прежнему ожидаем значительного роста выручки от умных очков с ИИ в четвёртом квартале благодаря высокому спросу на наши недавно представленные продукты, но этого недостаточно, чтобы перекрыть снижение продаж гарнитур Quest», — заявила Ли.

В отчёте Meta✴ упоминается, что в течение третьего квартала приложениями компании ежедневно пользовались 3,54 млрд человек по всему миру, что оказалось выше ожиданий аналитиков, которые прогнозировали аудиторию в размере 3,5 млрд человек. Доход Meta✴ от рекламы за отчётный период составил $50,08 млрд, что также оказалось выше прогноза Уолл-стрит ($48,5 млрд).

В течение года Meta✴ активно инвестировала в направление ИИ, а также провела крупную реорганизацию подразделений, связанных с этим сегментом. На прошлой неделе компания объявила о сокращении около 600 сотрудников в своём ИИ-подразделении Superintelligence Labs. По состоянию на 30 сентября численность сотрудников Meta✴ составила 78 450 человек, что на 8 % больше, чем годом ранее. Ранее Meta✴ объявила о создании совместно предприятия с Blue Owl Capital стоимостью $27 млрд для финансирования строительства гигантского центра обработки данных в Луизиане.