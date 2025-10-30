Capcom раскрыла системные требования Resident Evil Requiem и открыла предзаказы игры — в том числе в российском Epic Games Store

Японский издатель и разработчик Capcom объявил о старте предзаказов амбициозного хоррора Resident Evil Requiem и раскрыл системные требования игры. Анонс сопровождался 10-минутной ретроспективой серии.

Как стало известно, стоимость Resident Evil Requiem составит $70. В России игра недоступна, но в EGS продаётся за 4999 рублей (видимо, ненадолго). Бонусом за предзаказ выступает облик «Апокалипсис» для Грейс Эшкрофт.

В состав Deluxe-издания за $80 входит пять костюмов для Грейс (в том числе леди Димитреску), четыре расцветки оружия, два фильтра, два талисмана, музыкальный комплект «Классика Раккун-Сити» и файлы «Письма 1998 года».

Capcom также объявила, что за покупку Resident Evil Requiem через Epic Games Store можно получить подборку предметов (вроде костюма Грейс) для условно-бесплатной королевской битвы Fortnite. Бонусы станут доступны после запуска Requiem.

В преддверии релиза Capcom планирует провести демонстрацию Resident Evil Requiem, на которой раскроет новые подробности игры. Презентация Resident Evil Showcase запланирована на начало 2026 года.

Что касается системных требований, то они приводятся на странице Resident Evil Requiem в Steam и Epic Games Store (информация о размере игры отсутствует):

Минимальные требования

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500;

видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660 (6 Гбайт) или AMD Radeon RX 5500 XT (8 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12.

Рекомендуемые требования

ОС: Windows 11 (64 бит);

процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 5500;

видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 Super (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 6600 (8 Гбайт);

оперативная память: 16 Гбайт;

DirectX: 12.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Обещают как никогда увлекательный геймплей, боссов, которые проверят смекалку игроков, и полный перевод на русский.