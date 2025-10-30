Сегодня 30 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Capcom раскрыла системные требования Res...
реклама
Новости Software

Capcom раскрыла системные требования Resident Evil Requiem и открыла предзаказы игры — в том числе в российском Epic Games Store

Японский издатель и разработчик Capcom объявил о старте предзаказов амбициозного хоррора Resident Evil Requiem и раскрыл системные требования игры. Анонс сопровождался 10-минутной ретроспективой серии.

Источник изображений: Capcom

Источник изображений: Capcom

Как стало известно, стоимость Resident Evil Requiem составит $70. В России игра недоступна, но в EGS продаётся за 4999 рублей (видимо, ненадолго). Бонусом за предзаказ выступает облик «Апокалипсис» для Грейс Эшкрофт.

В состав Deluxe-издания за $80 входит пять костюмов для Грейс (в том числе леди Димитреску), четыре расцветки оружия, два фильтра, два талисмана, музыкальный комплект «Классика Раккун-Сити» и файлы «Письма 1998 года».

Capcom также объявила, что за покупку Resident Evil Requiem через Epic Games Store можно получить подборку предметов (вроде костюма Грейс) для условно-бесплатной королевской битвы Fortnite. Бонусы станут доступны после запуска Requiem.

В преддверии релиза Capcom планирует провести демонстрацию Resident Evil Requiem, на которой раскроет новые подробности игры. Презентация Resident Evil Showcase запланирована на начало 2026 года.

Та самая ретроспектива

Что касается системных требований, то они приводятся на странице Resident Evil Requiem в Steam и Epic Games Store (информация о размере игры отсутствует):

Минимальные требования

  • ОС: Windows 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i5-8500 или AMD Ryzen 5 3500;
  • видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1660 (6 Гбайт) или AMD Radeon RX 5500 XT (8 Гбайт);
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • DirectX: 12.

Рекомендуемые требования

  • ОС: Windows 11 (64 бит);
  • процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 5500;
  • видеокарта: Nvidia GeForce RTX 2060 Super (8 Гбайт) или AMD Radeon RX 6600 (8 Гбайт);
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • DirectX: 12.

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Обещают как никогда увлекательный геймплей, боссов, которые проверят смекалку игроков, и полный перевод на русский.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Журналисты подтвердили существование ремейка Resident Evil 0 и раскрыли первые подробности обновлённого сюжета
Боссы в Resident Evil Requiem проверят не навыки стрельбы, а смекалку игроков
Постаревший Леон, приземлённый экшен и как никогда амбициозная история: инсайдер раскрыл новые подробности Resident Evil Requiem
«Словно второй дом для меня»: художник показал, как город Брума из The Elder Scrolls IV: Oblivion выглядел бы в более реалистичном масштабе
AMD выпустила драйвер с поддержкой Ryzen AI 5 330, Battlefield 6 и Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2
Разработчики российского MMO-шутера Pioner объявили дату старта открытой «беты» и запустили в Steam новое тестирование
Теги: resident evil requiem, capcom, хоррор, шутер
resident evil requiem, capcom, хоррор, шутер
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.