Роботакси Tesla продолжают устраивать ДТП даже с человеческой подстраховкой

С июня этого года Tesla в окрестностях своей техасской штаб-квартиры эксплуатирует роботакси на основе серийных кроссоверов Model Y, приглашая к поездкам только проверенных пассажиров, замеченных в медийной сфере в лояльном отношении к этому автопроизводителю. Отчётность показывает, что управляемые автоматикой машины продолжают попадать в аварии.

Как напоминает Electrek, за первый полный месяц эксперимента в Остине было зарегистрировано три ДТП с участием роботакси Tesla, подробности которых компания тщательным образом скрывает. В сентябре случилось ещё одно происшествие, которое подразумевало наезд роботакси на неподвижное препятствие на парковочной площадке в условиях не самой сильной облачности. Пострадавших и человеческих жертв не было, и это всё, что можно почерпнуть из обязательного для таких случаев отчёта для ведомства NHTSA, отвечающего в США за безопасность дорожного движения.

Если учесть, что с июня такие роботакси намотали в столице Техаса более 400 000 км, а в официальной отчётности зарегистрировано только четыре столкновения с объектами, можно утверждать, что машины под управлением автоматики попадают в ДТП один раз за 100 000 км пробега. При этом на пассажирском сидении справа от пустующего водительского постоянно находится специалист Tesla, готовый в любой момент вмешаться в процесс управления в силу наличия у него доступных средств. По крайней мере, кнопку аварийной остановки он нажать способен. Как часто такое нажатие позволяет предотвратить ДТП в Остине, остаётся только догадываться.

Для сравнения, беспилотные такси Waymo с момента начала своей эксплуатации и до сентября текущего года включительно попадали в аварии 1267 раз, но при этом они проехали за это время 200 млн км в общей сложности. По сути, они попадают в ДТП в среднем раз за 158 000 км пробега. Это более впечатляющий показатель с точки зрения безопасности, особенно с учётом отсутствия в салоне каких-либо страхующих специалистов. Подобные такси в рамках коммерческой эксплуатации могут дистанционно управляться оператором, но до этого дело доходит лишь в исключительных случаях.