Apple выпустила инструкции по ремонту вс...
Новости Hardware

Apple выпустила инструкции по ремонту всех iPhone 17 и начала продавать для них запчасти

На этой неделе Apple сделала запчасти и инструменты для ремонта смартфонов iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max доступными для заказа в своих сервисных центрах самообслуживания в США, Канаде и некоторых европейских странах, таких как Великобритания, Ирландия, Франция, Италия, Германия, Испания, Нидерланды, Бельгия, Швеция, Швейцария и других.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Для всех четырёх новых моделей iPhone доступны запчасти для ремонта дисплея, аккумулятора, камер, корпуса, динамиков, материнской платы и других компонентов. В США Apple также предлагает клиентам аренду набора инструментов для iPhone на семь дней по цене $49.

На сайте Apple представлены руководства по ремонту всех свежих смартфонов: iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Программа самостоятельного ремонта Apple Self Service Repair, запущенная в 2022 году, предоставляет клиентам доступ к оригинальным запчастям, инструментам и руководствам для ремонта некоторых моделей iPhone, iPad, Mac, мониторов Studio Display и колонок Beats Pill. Первоначально она охватывала только iPhone, но компания постепенно расширяла охват устройств. По словам Apple, программа «предназначена для тех, кто имеет опыт в ремонте сложных электронных устройств».

Источник:

Теги: apple, ремонт, запчасти, инструменты, руководство
