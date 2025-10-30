Компания Intel для продвижения AI PC на своих процессорах открыла к праздничному сезону временные розничные магазины Intel AI Experience в пяти городах мира. Торговые точки появились в Нью-Йорке, Лондоне, Мюнхене, Париже и Сеуле. Они будут открыты с конца октября до конца ноября или декабря — в зависимости от локации.

В магазинах Intel AI Experience представлены ноутбуки на базе процессоров Intel от различных производителей, включая Asus, Acer, Dell, Google, HP, Lenovo, LG, Microsoft, MSI и Samsung. Посетители могут ознакомиться с новыми устройствами и протестировать их в деле.

«Корпорация Intel в преддверии праздничного сезона рада предоставить покупателям по всему миру возможность приобретения устройств с поддержкой искусственного интеллекта в сотрудничестве с нашими глобальными партнёрами в сфере розничной торговли и технологий. Технологии искусственного интеллекта способны улучшить повседневную жизнь каждого из нас, и эта выставка позволит покупателям увидеть, как Intel и её партнёры создают новые возможности для творчества, игр, работы, обучения и общения», — заявил Бретт Ханнат (Brett Hannath), вице-президент и директор по маркетингу корпорации Intel, по случаю открытия временных розничных точек.

Магазин Intel в Нью-Йорке. Источник изображений: Tom’s Hardware

Журналисты портала Tom’s Hardware побывали в одном из таких магазинов, расположенном в Нью-Йорке. В нём в основном выставлены ноутбуки для работы, модели хромбуков, а также несколько игровых систем. Также в магазине имеется игровая зона, где посетители могут поиграть в Clair Obscur: Expedition 33, Marvel Rivals и Battlefield 6. За исключением нескольких новинок, в зале в основном представлены ноутбуки, которые уже имеются в продаже.

YouTube-блогер High Yield заглянул в магазин Intel в Мюнхене и поделился фотографиями будущих процессоров Panther Lake. Он также сообщил, что увидел несколько моделей ноутбуков на базе этих чипов. Журналисты Tom’s Hardware отмечают, что уже одно это делает магазин Intel в Мюнхене интереснее, чем тот, что они посетили в Нью-Йорке.

Intel более подробно рассказала о будущих процессора Panther Lake ранее в этом месяце. Это первые процессоры, которые будут использовать самый передовой технологический процесс производства 18A (1,8 нм). Компания обещает для чипов энергоэффективность уровня Lunar Lake и производительность уровня Arrow Lake.

Intel сделала ставку на брендинг ИИ для своих систем, но он не пользуется особой популярностью у покупателей. Более того, старые чипы Raptor Lake продаются гораздо лучше новых процессоров Arrow Lake — вплоть до того, что на модели Core 12‑го, 13‑го и 14‑го поколений Intel пришлось повысить цены, несмотря на их возраст.

Исследования показывают, что люди покупают ноутбуки с поддержкой ИИ не из‑за возможностей искусственного интеллекта, а просто потому, что им нужен новый компьютер. Ирония ещё и в том, что прекращение поддержки операционной системы Windows 10, которое, как предполагалось, должно было стимулировать спрос на компьютеры экосистемы Copilot+ PC, на деле увеличило спрос на ноутбуки MacBook от Apple.