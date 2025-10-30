Сегодня 30 октября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости ноутбуки и нетбуки Intel начала напрямую торговать компьюте...
реклама
Новости Hardware

Intel начала напрямую торговать компьютерами с ИИ в пяти городах мира — но это временно

Компания Intel для продвижения AI PC на своих процессорах открыла к праздничному сезону временные розничные магазины Intel AI Experience в пяти городах мира. Торговые точки появились в Нью-Йорке, Лондоне, Мюнхене, Париже и Сеуле. Они будут открыты с конца октября до конца ноября или декабря — в зависимости от локации.

Источник изображения: Tom's Hardware

Источник изображения: Tom's Hardware

В магазинах Intel AI Experience представлены ноутбуки на базе процессоров Intel от различных производителей, включая Asus, Acer, Dell, Google, HP, Lenovo, LG, Microsoft, MSI и Samsung. Посетители могут ознакомиться с новыми устройствами и протестировать их в деле.

«Корпорация Intel в преддверии праздничного сезона рада предоставить покупателям по всему миру возможность приобретения устройств с поддержкой искусственного интеллекта в сотрудничестве с нашими глобальными партнёрами в сфере розничной торговли и технологий. Технологии искусственного интеллекта способны улучшить повседневную жизнь каждого из нас, и эта выставка позволит покупателям увидеть, как Intel и её партнёры создают новые возможности для творчества, игр, работы, обучения и общения», — заявил Бретт Ханнат (Brett Hannath), вице-президент и директор по маркетингу корпорации Intel, по случаю открытия временных розничных точек.

Магазин Intel в Нью-Йорке. Источник изображений: Tom’s Hardware
3ekk4BA4HohfH7B26fQK6X.jpg
Смотреть все изображения (9)
7BxmeuYsqMDpXCNzgbQV6X.jpg
a9KrNRi7FUXYLRTY49aBwW.jpg
ADBoEQA3CwEZ7y6EuN4hKX.jpg
fQpfcdgkkD9jC5B9RGvZ8X.jpg
Htypxf2jmyUahV7Qd5sLWX.jpg
m7eZesAskBRm6FAy4Gmj2X.jpg
tJcczPyhkHpvvfpxyQDoBX.jpg
XkWFgzCaJhedYVbyPB9cQX.jpg
Смотреть все
изображения (9)

Журналисты портала Tom’s Hardware побывали в одном из таких магазинов, расположенном в Нью-Йорке. В нём в основном выставлены ноутбуки для работы, модели хромбуков, а также несколько игровых систем. Также в магазине имеется игровая зона, где посетители могут поиграть в Clair Obscur: Expedition 33, Marvel Rivals и Battlefield 6. За исключением нескольких новинок, в зале в основном представлены ноутбуки, которые уже имеются в продаже.

Источник изображения: X / @highyieldYT

Источник изображения: X / @highyieldYT

YouTube-блогер High Yield заглянул в магазин Intel в Мюнхене и поделился фотографиями будущих процессоров Panther Lake. Он также сообщил, что увидел несколько моделей ноутбуков на базе этих чипов. Журналисты Tom’s Hardware отмечают, что уже одно это делает магазин Intel в Мюнхене интереснее, чем тот, что они посетили в Нью-Йорке.

Источник изображения: Источник изображения: X / @highyieldYT

Источник изображения: Источник изображения: X / @highyieldYT

Intel более подробно рассказала о будущих процессора Panther Lake ранее в этом месяце. Это первые процессоры, которые будут использовать самый передовой технологический процесс производства 18A (1,8 нм). Компания обещает для чипов энергоэффективность уровня Lunar Lake и производительность уровня Arrow Lake.

Intel сделала ставку на брендинг ИИ для своих систем, но он не пользуется особой популярностью у покупателей. Более того, старые чипы Raptor Lake продаются гораздо лучше новых процессоров Arrow Lake — вплоть до того, что на модели Core 12‑го, 13‑го и 14‑го поколений Intel пришлось повысить цены, несмотря на их возраст.

Исследования показывают, что люди покупают ноутбуки с поддержкой ИИ не из‑за возможностей искусственного интеллекта, а просто потому, что им нужен новый компьютер. Ирония ещё и в том, что прекращение поддержки операционной системы Windows 10, которое, как предполагалось, должно было стимулировать спрос на компьютеры экосистемы Copilot+ PC, на деле увеличило спрос на ноутбуки MacBook от Apple.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Intel и BOE научат экраны ноутбуков замедляться до 1 Гц и не только — для экономии заряда
Intel надеется, что процессоры Nova Lake хорошо проявят себя в игровом сегменте
Intel собралась надолго «застрять» на техпроцессе 18A, а процессоры Panther Lake будут дорогими и редкими
Пять причин выбрать ноутбук HONOR MagicBook Art 14 2025
MediaTek представила процессор Kompanio 540 для безвентиляторных Chromebook
SSD в новом MacBook Pro оказался в 2–3 раза быстрее прошлогоднего
Теги: intel, розничный магазин, процессоры, copilot plus pc, copilot+ pc, маркетинг
intel, розничный магазин, процессоры, copilot plus pc, copilot+ pc, маркетинг
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.