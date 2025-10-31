Сегодня 31 октября 2025
Руководство Apple рассчитывает на более успешные продажи iPhone в этом квартале, чем аналитики

В минувшем квартале Apple выручила от реализации iPhone меньшую сумму, чем ожидали аналитики, но семейство iPhone 17 ещё не успело в полной мере повлиять на результат периода. В случае с четвёртым календарным кварталом руководство Apple настроено более оптимистично, упоминая прогноз по продажам iPhone, который превосходит ожидания аналитиков.

Источник изображения: Apple

Источник изображения: Apple

Генеральный директор Тим Кук (Tim Cook) в интервью Reuters заявил, что в текущем квартале выручка от реализации iPhone в годовом сравнении вырастет на двузначную величину в процентах, а общая выручка компании вырастет на 10–12 %. Опрошенные LSEG аналитики сходятся во мнении, что выручка от реализации iPhone в текущем квартале вырастет только на 9,8 % до $75,91 млрд, а общая выручка Apple вырастет всего на 6,6 % до $132,53 млрд. Напомним, что четвёртый календарный квартал традиционно характеризуется высокими результатами продаж электроники, поскольку на многих рынках это предпраздничный сезон.

Тим Кук свою уверенность в способности Apple наверстать упущенное объясняет тем, что в предыдущем квартале компания не смогла удовлетворить спрос на некоторые модели нового семейства iPhone 17 и отдельные модели семейства iPhone 16. Кроме того, на рынок Китая инновационная по толщине корпуса модель iPhone Air вышла с опозданием из-за необходимости адаптироваться к местным условиям работы с eSIM. Просадка выручки в Китае по итогам прошлого квартала, по мнению Кука, была обусловлена именно этой задержкой. Он убеждён, что в текущем квартале выручка в Китае вернётся к росту.

«Сейчас мы испытываем ограничения в поставках по некоторым моделям iPhone 17 и выполняем заказы максимально оперативно. С такой проблемой приятно иметь дело», — иронично пояснил глава Apple. Так называемые тарифы Трампа стоили Apple потерянных $1,1 млрд в минувшем квартале, а в текущем они вырастут до $1,4 млрд.

Прошлый квартал Apple завершила с выручкой в размере $102,47 млрд, выступив чуть лучше ожиданий аналитиков. Выручка от реализации iPhone достигла $49,03 млрд, уступив прогнозам чуть более $1 млрд. На рынок КНР сверхтонкий iPhone Air начал поступать только 22 октября, когда фискальный квартал в календаре Apple уже завершился. Если аналитики рассчитывали на выручку Apple в Китае на уровне $16,24 млрд, то фактическая сумма не превысила $14,49 млрд.

Источник:

Теги: apple, apple iphone, тим кук, аналитика, финансы
