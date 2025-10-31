Сегодня 31 октября 2025
Дешёвая память закончилась: цены на DDR4 и DDR5 удвоились всего за пару месяцев и продолжат расти

Бум систем искусственного интеллекта первоначально влиял только на рынок комплектующих серверного класса, но теперь неприятные эффекты наблюдают и покупатели компонентов для потребительских ПК. Модули оперативной памяти за последние несколько месяцев подорожали вдвое, за ними тянутся SSD и HDD, а поставщики считают, что нормализация ситуации произойдёт не ранее середины следующего года.

Источник изображения: Micron Technology

Источник изображения: Micron Technology

По крайней мере, подобных прогнозов придерживаются в беседе с PCGamer представители компании Team Group, которая поставляет на розничный рынок как твердотельные накопители, так и модели памяти. Непосредственно этот ресурс отмечает, что стоимость модулей DDR5-6000 объёмом 32 Гбайт марки Corsair в американской рознице с начала текущего года выросла почти вдвое до $184, причём резкий рост цен начался примерно с середины августа.

Память типа DDR4 не отстаёт по абсолютной величине цен, а по динамике роста даже обгоняет DDR5. Так, модули DDR4-3600 объёмом 32 Гбайт в исполнении всё той же Corsair за последние месяцы подорожали на 115 % и достигли уровня в $161, который практически стирает разницу в цене с более современной DDR5. Как уже не раз отмечалось, крупные производители микросхем DRAM переключились на DDR5, поэтому предложение DDR4 сокращается и вызывает рост цен. Память типа DDR5 при этом дорожает, потому что её в огромных количествах закупают компании, вливающие десятки миллиардов долларов США в строительство вычислительной инфраструктуры для ИИ.

Жёсткие диски впервые за несколько десятилетий тоже оказались в дефиците на фоне бума ИИ. Облачные провайдеры кинулись скупать твердотельные накопители, цены на них тоже поднялись, причём даже в потребительском сегменте, а не только в серверном. По мнению представителей Team Group, на рынке памяти баланс спроса и предложения может быть достигнут не ранее середины следующего года. Аналитики считают, что спрос будет превышать предложение на протяжении последующих трёх или четырёх лет. Угроза так называемого «пузыря» в сфере ИИ отодвигается на несколько лет, поэтому пока участники рынка активно наращивают поставки, хотя и стараются учесть неприятный опыт пандемии, когда резкое увеличение объёмов производства вызвало затянувшийся кризис перенасыщения рынка. В любом случае, память подорожала надолго, и тенденция может коснуться и сопутствующих компонентов, которые в том или ином виде требуются для построения инфраструктуры ИИ.

Теги: dram, nand, полупроводники, аналитика, цены
