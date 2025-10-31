Глава Nvidia всё ещё надеется когда-нибудь наладить поставки ИИ-чипов Blackwell в Китай

Выступая на недавней квартальной конференции, глава и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) дал понять, что китайская сторона не желает получать от его компании ускорители вычислений, доступные в рамках существующих экспортных ограничений США. Сегодня он добавил, что не теряет надежды когда-нибудь наладить поставки ускорителей семейства Blackwell в Китай.

Эти заявления, как сообщает Bloomberg, генеральный директор Nvidia сделал во время своего визита в Южную Корею на саммит APEC. На вопрос о готовности Nvidia продавать ускорители семейства Blackwell в Китае основатель компании ответил: «Я не знаю. Надеюсь, когда-нибудь». Он добавил, что тема таких поставок не затрагивалась в ходе его беседы с главой Совета КНР по развитию международной торговли Чжэнь Хонбинем (Ren Hongbin). Хуанг также дал понять, что решение о возможности поставок ускорителей Blackwell будет зависеть и от воли американского президента.

Самое забавное, что и президент США Дональд Трамп (Donald Trump) накануне своей встречи с китайским лидером Си Цзиньпином (Xi Jinping) упоминал о готовности обсудить тему поставок Blackwell в Китай, но уже после переговоров был вынужден отметить, что конкретно об этих чипах речь по факту не велась, хотя экспорт чипов как таковой обсуждался. Хуанг отмечал недавно, что власти США намерены разрешить Nvidia поставки определённых чипов в Китай в обмен на 15 % от их выручки. Сам основатель компании является сторонником идеи сохранения поставок американских ускорителей в КНР, поскольку окончательная потеря контроля над этим рынком приведёт к развитию китайских разработчиков и чрезмерному прогрессу Китая, по его мнению.