AMD лишила видеокарты RDNA и RDNA 2 игровых оптимизаций — но совсем без новых драйверов Radeon RX 5000 и RX 6000 не останутся

В разговоре с порталом PC Games Hardware компания AMD подтвердила, что её видеокарты Radeon RX 5000 и RX 6000 больше не будут получать «игровые оптимизации». Видеокарты на архитектурах RDNA и RDNA 2 теперь находятся в «режиме обслуживания». Это означает, что они продолжат получать только исправления ошибок и безопасности.

Источник изображения: AMD

В последующих версиях драйверов AMD сосредоточится на новых видеокартах на архитектурах RDNA 3 и RDNA 4. AMD утверждает, что это позволит ей дополнительно оптимизировать свои новейшие продукты и предоставить «улучшенные технологии» для своего новейшего оборудования. Это также, вероятно, означает, что запланированное обновление AMD FSR 4 Redstone будет ориентировано на видеокарты с RDNA 3 и более новые.

«Видеокарты RDNA 1 и RDNA 2 продолжат получать обновления драйверов для критически важных проблем безопасности и исправления ошибок. Чтобы сосредоточиться на оптимизации и внедрении новых и улучшенных технологий для новейших графических процессоров, AMD Software Adrenalin Edition 25.10.2 переводит видеокарты серий Radeon RX 5000 и RX 6000 (RDNA 1 и RDNA 2) в режим обслуживания. Будущие обновления драйверов с целевой оптимизацией для игр будут ориентированы на графические процессоры RDNA 3 и RDNA 4», — говорится в заявлении AMD.

В пояснении к выпущенному в среду драйверу Radeon Software Adrenalin 25.10.2 WHQL говорится, что старые графические процессоры Radeon не будут получать поддержку «расширенных расширений Vulkan». Представленные в драйвере новые расширения поддерживаются только картами Radeon RX 7000 и RX 9000. Это означает, что прекращение поддержки карт на архитектурах RDNA 1 и 2 не ограничивается только игровыми оптимизациями. Если новые игры потребуют новых расширений Vulkan, старые графические процессоры AMD RDNA 1 и 2 не смогут их запустить, по крайней мере в режиме Vulkan.

Что всё это означает для портативной консоли ROG Xbox Ally? Asus и Microsoft только что выпустили серию систем ROG Xbox Ally. В базовой модели Xbox Ally используется процессор Ryzen Z2 с вычислительными ядрами Zen 2 и встроенной графикой RDNA 2. Неужели AMD прекратила поддержку новых игр для продукта Xbox всего через несколько недель после запуска? Если да, то компания создала поистине примечательный прецедент.

Что касается оптимизации драйверов для действительно старых карт поколения RDNA 1, то отказ от поддержки выглядит вполне логичным. Архитектура несовместима с DirectX 12 Ultimate и не обладает такими функциями, как сетчатые шейдеры и трассировка лучей. Однако графические процессоры RDNA 2 по-прежнему доступны в поставляемых продуктах. Та же Radeon RX 6750 GRE была выпущена всего два года назад и по-прежнему имеется в продаже. Графика RDNA 2 также используются во многих ноутбуках и мобильных устройствах. Со стороны AMD было бы просто безумием отказываться от оптимизации игр для огромного количества игровых продуктов, которые всё ещё поставляются.

В разговоре с порталом TechPowerUp компания AMD также сообщила, что допустила в описании драйвера Radeon Software Adrenalin Edition 25.10.2 ошибку, указав, что у видеокарт серии Radeon RX 7900 была отключена функциональность разъёма USB-C.

«Мы хотели бы сообщить вам, что опубликованные заметки о выпуске AMD Software Adrenalin Edition 25.10.2 содержали неверную информацию, которая впоследствии была исправлена. Функциональность USB-C на графических процессорах серии RX 7900 в драйвере версии 25.10.2 не изменилась. В первоначально опубликованных заметках о выпуске была некорректная строка, которая была удалена, а сами заметки обновлены. Приносим извинения за возможные неудобства», — заявили в AMD.

Теги: amd radeon, radeon rx 5000, radeon rx 6000, rdna, rdna 2, видеокарты, драйверы, поддержка
