Компания AMD выпустила свежий пакет графического драйвера Radeon Software Adrenalin 25.10.2 WHQL. В него добавлена поддержка встроенной графики нового мобильного процессора Ryzen AI 5 330 и двух новых игр — Battlefield 6 (DX12) и Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 (DX12).

В состав драйвера входит поддержка новых расширений для Vulkan:

VK_EXT_shader_float8;

VK_KHR_video_decode_vp9;

VK_KHR_video_encode_av1;

VK_KHR_video_encode_quantization_map;

VK_AMDX_dense_geometry_format;

VK_KHR_shader_untyped_pointers;

VK_KHR_present_mode_fifo_latest_ready;

VK_EXT_present_mode_fifo_latest_ready;

VK_KHR_present_id2, VK_KHR_present_wait2.

Новые расширения поддерживаются картами Radeon RX 7000 и RX 9000. Также в состав программного обеспечения добавлена первоначальная поддержка технологии Work Graphs для видеокарт Radeon RX 9000, которая позволяет разгрузить центральный процессор, перенося часть задач на графический.

AMD рекомендует перед установкой Radeon Software Adrenalin 25.10.2 WHQL полностью удалить предыдущую версию драйвера из системы с использованием утилиты AMD Cleanup Utility. Новый драйвер отключает функцию зарядки через USB-C у видеокарт серии Radeon RX 7900 — пользователям, которым требуется эта функция, рекомендуется использовать драйвер AMD Software: Adrenalin Edition 25.3.1.

Список исправленных проблем:

исправлены редкие вылеты в The Last of Us Part II на видеокартах Radeon RX 7900;

устранены случайные вылеты в FBC: Firebreak на некоторых процессорах Ryzen AI 300 и Ryzen 8000;

исправлены графические артефакты (пропадающие линии сканирования) в GTFO на видеокартах RX 7000;

исправлены рывки изображения при использовании некоторых VR-гарнитур с частотой 80–90 Гц. Временное решение — изменить частоту обновления;

исправлены вылеты в режиме MyCareer в NBA 2K25 на видеокартах RX 9070. AMD работает над окончательным решением;

снижены подёргивания изображения в Baldur’s Gate 3 на видеокартах серий RX 7000 и RX 9000;

исправлены мигания и искажения текстур в Serious Sam 4 на видеокартах RX 6000;

исправлены артефакты теней (на левом глазу) в VTOL VR на видеокартах RX 7000 и RX 9000;

закрыт ряд уязвимостей безопасности (CVE-2023-4969, CVE-2024-21969, CVE-2024-36323, CVE-2024-36325, CVE-2024-36333, CVE-2025-61964 − CVE-2025-61968).

Список известных проблем:

периодические вылеты или тайм-ауты драйвера в Cyberpunk 2077 при загрузке сохранений и включённой функции трассировки пути. AMD активно ищет решение с разработчиками игры;

на некоторых системах с процессором AMD Ryzen AI 9 HX 370 возможны редкие вылеты или тайм-ауты драйвера во время игры в Battlefield 6;

случайные вылеты или зависания драйвера во время игры в Roblox Player (Car Zone Racing & Drifting) при переключении между задачами с воспроизведением мультимедиа на видеокартах серии Radeon RX 7000;

на некоторых видеокартах AMD возможны мигания или искажения текстур в Battlefield 6 с активной функцией AMD Record and Stream;

опция Radeon Anti-Lag 2 может быть недоступна в Counter-Strike 2 (DX11) на некоторых видеокартах, включая Radeon RX 9070 XT. В качестве временного решения рекомендуется использовать API Vulkan.

Скачать драйвер Radeon Software Adrenalin 25.10.2 WHQL можно с официального сайта AMD.