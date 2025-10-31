Wildberries начала тестировать доставку на отечественных беспилотниках

Руководитель департамента развития пунктов выдачи заказов объединённой компании Wildberries & Russ Максим Ким сообщил о начале тестовой эксплуатации беспилотных авиационных систем (БАС) для доставки товаров. Используется «сертифицированный отечественный беспилотник». Первые полёты состоялись в Санкт-Петербурге.

Испытания организованы на базе логистического комплекса компании в Шушарах. В процессе тестирования беспилотный аппарат успешно преодолел с грузом маршрут из сортировочного центра Wildberries «Шушары» до фирменного пункта выдачи заказов на улице Полевой. Затем беспилотник вернулся на склад, совершив несколько посадок в запланированных местах.

«Ускорение доставки с помощью БАС – один из способов, который мы апробируем и в эффективность которого верим, особенно для труднодоступных регионов», – заявил Ким.

Wildberries & Russ активно развивает свои логистические возможности. На прошлой неделе компания запустила в эксплуатацию первые сорок полуприцепов собственного производства. По предварительным оценкам, экономия может составить до 30 %. В Wildberries подчеркнули, что собственное производство «даёт возможность адаптировать конструкцию под конкретные задачи, оптимизировать себестоимость перевозок и повысить сохранность товаров».