SpaceX займётся строительством центров обработки данных в космосе на базе спутников Starlink

Бурно расширяющейся инфраструктуре искусственного интеллекта уже становится тесно на Земле, и всё чаще звучат идеи переноса вычислительных центров в космос. Как пояснил глава и основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk), она готова заняться этим вопросом, используя в качестве основы телекоммуникационные спутники Starlink.

Источник изображения: SpaceX

Материал Ars Technica о возможности использования роботов для строительства центров обработки данных в космосе привлёк внимание главы SpaceX, после чего он отметил в своей социальной сети X: «Можно добиться этого, просто масштабируя спутники Starlink V3, которые обладают скоростными лазерными каналами связи. SpaceX будет этим заниматься».

Основатель конкурирующей компании Blue Origin Джефф Безос (Jeff Bezos) в прошлом месяце заявил, что в ближайшие пару десятилетий на орбите Земли появятся центры обработки данных мощностью в несколько гигаватт. Сторонники таких идей ссылаются на наличие бесплатной и неограниченной солнечной энергии для питания таких центров обработки данных, а также на отсутствие ограничений для их размещения с точки зрения воздействия на земную экосферу. Противники идеи чаще всего приводят дороговизну таких технических решений в качестве аргумента, а ещё они ссылаются на отсутствие необходимых технологий в данный момент для реализации подобных проектов.

Компания Starlink обладает самой развитой космической инфраструктурой, предназначенной для организации скоростной связи с наземными объектами, и она работает с прибылью. Спутники Starlink поколения V3 начнут выводиться на орбиту в следующем полугодии, каждый запуск ракеты Starship позволит увеличивать их количество на 60 штук. Скорее всего, по сравнению с первым поколением спутников, их масса в третьем поколении увеличится с 300 до 2000 кг, но при этом скорость передачи информации вырастет с 15 Гбит/с то 1 Тбит/с. Что именно нужно будет масштабировать в их характеристиках для превращения в некоторое подобие «космического центра обработки данных», глава SpaceX не пояснил.

Теги: spacex, starlink, сети и коммуникации, космос, спутниковый интернет
