SK hynix зарабатывает больше всех на памяти DRAM три квартала подряд, но Samsung снова дышит в затылок

Долгое время Samsung Electronics оставалась не только крупнейшим производителем памяти, но и крупнейшим поставщиком полупроводниковой продукции. С появлением востребованной Nvidia памяти типа HBM вызов ей бросила SK hynix, которая к первому кварталу текущего года обошла Samsung не только по величине прибыли, но и в показателях выручки. Своё лидерство она сохраняет по сей день.

Источник изображения: SK hynix

Источник изображения: SK hynix

По крайней мере, на это указывают данные Counterpoint Research, опубликованные на уходящей неделе одновременно с квартальной отчётностью обоих производителей памяти. Выручка SK hynix от реализации DRAM в третьем квартале выросла в годовом сравнении на 54 % до $13,7 млрд, во многом благодаря HBM, которая относится к этой категории. При этом доля SK hynix на рынке DRAM с первого квартала текущего года снизилась с 36 до 35 %, успев во втором квартале подняться до 38 %. Это говорит о том, что конкуренты навёрстывают упущенное.

Источник изображения: Counterpoint Research

Источник изображения: Counterpoint Research

По крайней мере, Samsung Electronics удалось последовательно увеличить свою долю с 32 до 34 %, а Micron Technology те же два процентных пункта подняла до уровня 25 %, который был ей присущ и в первом квартале. Занимающая второе место Samsung в третьем квартале нарастила свою выручку в сегменте DRAM на 24 % год к году и на 29 % последовательно. Характерно, что год назад Samsung была лидером в этой сфере и занимала 40 % мирового рынка DRAM в показателях выручки, тогда как SK hynix довольствовалась 33 %.

К слову, если опираться на статистику Counterpoint Research, четвёртое место на мировом рынке DRAM в денежном выражении уже давно занимает китайская CXMT, хотя её доля измеряется единицами процентов. На рынке HBM в отдельности SK hynix продолжает лидировать с долей 58 %, в третьем квартале этот тип памяти обеспечил 40 % выручки компании в сегменте DRAM.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
