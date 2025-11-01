Сегодня 01 ноября 2025
«Компания с экстраординарными технологиями»: глава Nvidia восхитился Huawei и заявил, что её нельзя недооценивать

Во время своего визита в Южную Корею основатель и бессменный глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) не только был замечен в ресторане в компании своего коллеги из Samsung, но и традиционно поделился комментариями о новейших событиях с прессой. В частности, он призвал высоко ценить технологический потенциал китайской компании Huawei Technologies.

Источник изображения: Nvidia

Как поясняет CNBC, генеральный директор Nvidia не стал отрицать, что его компания «на многие мили» обогнала конкурентов в гонке по созданию передовых чипов, но подчеркнул, что «было бы глупо недооценивать могущество Китая и невероятно сильный дух конкуренции Huawei». Говорить о том, что Huawei не может строить системы, было бы глубоко ошибочно, и такое мнение может базироваться только на низкой осведомлённости, по словам Дженсена Хуанга. Он сам глубоко уважает конкуренцию и возможности Китая в частности. Именно по этой причине Nvidia «бежит так быстро и посвящает себя созданию будущего, желая оказаться в нём раньше всех остальных», как признался глава компании.

Описывая способности Huawei, основатель Nvidia добавил: «Это компания с экстраординарными технологиями. Они доминируют в сфере телекоммуникационных стандартов и технологий 5G. Они делают восхитительные смартфоны, они делают восхитительные чипы, они невероятно хороши в сетевых технологиях. По этой причине, когда они представили CloudMatrix, я не был удивлён тому, что они смогли создать такую восхитительную вещь». Компания Huawei в семействе CloudMatrix продвигает вычислительные кластеры для систем ИИ, которые конкурируют с решениями Nvidia, поэтому внимание основателя первой было приковано к этому анонсу.

Выступая в Южной Корее, Дженсен Хуанг в очередной раз вернулся к обсуждению темы запрета на поставки ускорителей Nvidia в Китай со стороны США. Он подчеркнул, что китайская сторона после снятия этого запрета сама отказывается от американских ускорителей Nvidia H20, а потому власти США не должны переживать о том, что такие ускорители могут быть использованы китайскими военными для прогресса в сфере создания вооружений. Фактически, как считает Хуанг, власти КНР дают понять американцам, что у них достаточно своих компонентов для решения подобной задачи, и использовать импортные они не станут ни при каких условиях. Соответственно, по логике главы Nvidia, в запрете на экспорт ускорителей Nvidia в Китай нет никакого смысла, а вот возобновление поставок позволило бы принести пользу экономикам обеих стран.

Напомним, что президент США Дональд Трамп (Donald Trump) во время недавних переговоров с китайским коллегой не стал обсуждать вопрос поставок новейших ускорителей Blackwell в Китай. По его словам, об этом Nvidia должна договариваться с Китаем самостоятельно, а американское правительство будет в этой сфере выступать лишь в роли арбитра.

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: nvidia, дженсен хуанг, huawei, huawei technologies, китай
