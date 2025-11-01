Сегодня 01 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники В Китае накрыли синдикат, торговавший по...
реклама
Новости Hardware

В Китае накрыли синдикат, торговавший поддельными чипами Texas Instruments и Infineon

Нехватка определённых товаров на рынке всегда порождает приличное количество желающих заработать на ситуации, но если кто-то просто заламывает цену на легальную продукцию, то некоторые злоупотребляют доверием клиентов, продавая подделки. В Китае недавно была раскрыта деятельность преступной группировки, специализирующейся на продаже фальсифицированных чипов зарубежного производства.

Источник изображения: Texas Instruments

Источник изображения: Texas Instruments

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на китайские СМИ, местные правоохранители около четырёх месяцев расследовали деятельность целого преступного синдиката, который зарабатывал на реализации в Китае контрафактных полупроводниковых компонентов. Банда промышляла закупкой бывших в употреблении чипов, которые подвергались шлифовке корпуса с целью удаления изначальной маркировки и нанесения новой. Полученная подобным образом продукция выдавалась за новые изделия Texas Instruments, Analog Devices и Infineon Technologies, многие из которых в Китае трудно достать из-за введённых санкций США. Само собой, многие из этих чипов по факту не могли функционировать нормально.

Головная структура преступной организации действовала в Шэньчжэне, но использовала в своей деятельности подставные компании. Партии контрафактных чипов изготавливались буквально «на заказ», в соответствии с запросами тех участников схемы, которые взаимодействовали с ничего не подозревающими покупателями. Больше всего пострадавших от деятельности банды оказалось среди производителей автомобильной электроники и средств промышленной автоматизации на территории Китая.

Кстати, китайские власти в целом не так уж благосклонно относятся к импорту чипов зарубежного производства. В сентябре местные регуляторы запустили антимонопольное расследование против поставщиков аналоговых чипов американского происхождения. Последние, по мнению китайских чиновников, долгое время создавали неблагоприятные для развития китайских конкурентов условия работы на рынке. Следствие считает, что импортёры искусственно занижали цены на свою продукцию, чтобы подавить активность китайских производителей подобных изделий.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Силовая электроника сменила ориентацию и вот почему
Дешёвая память закончилась: цены на DDR4 и DDR5 удвоились всего за пару месяцев и продолжат расти
США и Китай заключили перемирие по тарифам и редкоземам на год, но по ИИ-чипам прогресса нет
«Компания с экстраординарными технологиями»: глава Nvidia восхитился Huawei и заявил, что её нельзя недооценивать
SK hynix зарабатывает больше всех на памяти DRAM три квартала подряд, но Samsung снова дышит в затылок
Глава Nvidia всё ещё надеется когда-нибудь наладить поставки ИИ-чипов Blackwell в Китай
Теги: китай, китайское правительство, производство микросхем, контрафакт, полупроводники
китай, китайское правительство, производство микросхем, контрафакт, полупроводники
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.