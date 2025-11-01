В Китае накрыли синдикат, торговавший поддельными чипами Texas Instruments и Infineon

Нехватка определённых товаров на рынке всегда порождает приличное количество желающих заработать на ситуации, но если кто-то просто заламывает цену на легальную продукцию, то некоторые злоупотребляют доверием клиентов, продавая подделки. В Китае недавно была раскрыта деятельность преступной группировки, специализирующейся на продаже фальсифицированных чипов зарубежного производства.

Как сообщает South China Morning Post со ссылкой на китайские СМИ, местные правоохранители около четырёх месяцев расследовали деятельность целого преступного синдиката, который зарабатывал на реализации в Китае контрафактных полупроводниковых компонентов. Банда промышляла закупкой бывших в употреблении чипов, которые подвергались шлифовке корпуса с целью удаления изначальной маркировки и нанесения новой. Полученная подобным образом продукция выдавалась за новые изделия Texas Instruments, Analog Devices и Infineon Technologies, многие из которых в Китае трудно достать из-за введённых санкций США. Само собой, многие из этих чипов по факту не могли функционировать нормально.

Головная структура преступной организации действовала в Шэньчжэне, но использовала в своей деятельности подставные компании. Партии контрафактных чипов изготавливались буквально «на заказ», в соответствии с запросами тех участников схемы, которые взаимодействовали с ничего не подозревающими покупателями. Больше всего пострадавших от деятельности банды оказалось среди производителей автомобильной электроники и средств промышленной автоматизации на территории Китая.

Кстати, китайские власти в целом не так уж благосклонно относятся к импорту чипов зарубежного производства. В сентябре местные регуляторы запустили антимонопольное расследование против поставщиков аналоговых чипов американского происхождения. Последние, по мнению китайских чиновников, долгое время создавали неблагоприятные для развития китайских конкурентов условия работы на рынке. Следствие считает, что импортёры искусственно занижали цены на свою продукцию, чтобы подавить активность китайских производителей подобных изделий.