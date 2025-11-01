Сегодня 01 ноября 2025
Hesai сбила цену лидара до $200 и доказала, что Маск был неправ — они станут стандартом, как подушки безопасности

Основанная в 2014 году китайская компания Hesai Technology успела стать ведущим производителем лидаров, занимающим треть мирового рынка. Этот тип оптических датчиков используется для удалённого распознавания препятствий в системах управления транспортными средствами. Глава Hesai считает, что со временем лидары будут так же распространены, как подушки безопасности.

Источник изображения: Hesai

Источник изображения: Hesai

Hesai сейчас поставляет свою продукцию 24 автопроизводителям, и с момента основания она ставила своей целью снижение себестоимости лидаров. Ещё не так давно подобный датчик обходился автопроизводителям в $10 000, поэтому встретить их можно было только на относительно дорогих машинах. Hesai удалось в этом году наладить выпуск лидаров стоимостью $200, но руководство компании считает, что это оптимальная цена для устройства, обеспечивающего сочетание безопасности и широкого распространения.

В 2022 году компания приступила к разработке лидара стоимостью $500 при участии крупных автопроизводителей, немецкой Bosch и американской Nvidia, но без производимой в Китае компонентной базы опустить цену дальше возможности не было. Наладив выпуск всего необходимого в КНР, компания Hesai в этом году представила лидары серии ATX, которые стоят около $200.

В 2019 году глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) назвал лидары тупиковой веткой развития, заявив, что все связывающие свою судьбу с ними автопроизводители попросту обречены. По его мнению, достойный уровень автоматизации процесса управления транспортом обеспечивает сочетание нейронных сетей и систем машинного зрения. В отличие от камер, лидар способен определять расстояние до предметов и их очертания в условиях плохой видимости и низкой освещённости. Глава Hesai Ли Ифань (Li Yifan) в интервью Nikkei Asian Review в прошлом месяце заявил, что лидары считают незаменимой частью систем безопасности почти 100 производителей автомобилей и компонентов для них, поэтому многие из участников рынка считают, что Илон Маск в этом отношении был не прав.

Основными клиентами Hesai остаются китайские автопроизводители, но лидары этой марки недавно начало использовать одно из китайских совместных предприятий Toyota. Европейские автопроизводители, по словам Ли, считают необходимым использование лидаров для создания автопилота третьего уровня, который позволяет водителю длительное время не держаться за руль и иногда отводить взгляд от дороги. Hesai сможет выпускать более 1 млн лидаров в год на своих предприятиях в Китае. Первая фабрика в Юго-Восточной Азии за пределами Китая появится у Hesai с таким расчётом, чтобы начать производство продукции к концу 2026 года или в начале 2027 года.

«Подушки безопасности, будучи когда-то запретительно дорогими, теперь являются стандартным оборудованием на всех транспортных средствах. Мы хотим добиться такой же ситуации с лидаром», — пояснил глава Hesai. Являющаяся клиентом этой компании Li Auto сообщает, что оснащаемые лидаром машины способны избежать 90 % фатальных ДТП при движении по шоссе и до 20 % столкновений на дорогах, предполагающих более медленное перемещение.

лидар, илон маск, автопилот, безопасность, автомобильная электроника
