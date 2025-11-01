Blue Origin провела огневые испытания ракеты New Glenn перед полётом на Марс 9 ноября

Компания Blue Origin готовится ко второму запуску мощной ракеты-носителя New Glenn. Сейчас она проходит последние тесты на станции Космических сил во Флориде. New Glenn должна отправить к Марсу два зонда NASA в рамках амбициозной миссии ESCAPADE. Эта космическая программа стоимостью $80 млн станет первой миссией NASA на Марс после запуска марсохода Perseverance в июле 2020 года и первым межпланетным запуском в истории новой ракеты. Старт запланирован на 9 ноября.

Ракета New Glenn была вывезена на стартовую площадку LC-36A ночью 28 октября и вертикально установлена 29 октября. Огневые испытания состоялись вечером 30 октября. «Все семь двигателей отработали штатно в течение 38-секундного испытания, включая работу всех семи двигателей на 100 % тяге в течение 22 секунд», — сообщила Blue Origin в социальной сети X.

Ранее на базе Blue Origin в Тайтусвилле, штат Флорида, на борт New Glenn были загружены зонды миссии NASA ESCAPADE (сокращение от Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers — «исследователи ускорения и динамики плазмы»). Эти космические аппараты, созданные Rocket Lab, отправятся на орбиту вокруг Марса, где будут изучать магнитосферу Красной планеты и анализировать взаимодействие частиц солнечного ветра с марсианской атмосферой.

Первоначально планировалось отправить зонды ESCAPADE на Марс во время первого запуска New Glenn в 2024 году. Однако NASA сняло зонды с миссии из соображений экономии средств и из-за опасений по поводу использования непроверенной ракеты. В итоге ракета New Glenn успешно дебютировала в январе 2025 года, в ходе испытательного полёта на орбиту был выведен прототип космического аппарата Blue Ring компании Blue Origin.

В качестве дополнительной полезной нагрузки New Glenn выведет на орбиту демонстрационную платформу компании спутниковой связи Viasat. Подобные попутные нагрузки являются частью проекта NASA Communications Services Project, направленного на поиск коммерческих партнёров для разработки сетевых возможностей для околоземных спутников.

Blue Origin попытается сохранить первую ступень New Glenn после запуска ESCAPADE, совершив посадку на баржу в Атлантическом океане. Во время первого запуска попытка посадить ускоритель высотой почти 58 метров оказалась неудачной.