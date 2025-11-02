Сегодня 02 ноября 2025
Samsung модернизирует ИИ-инфраструктуру разработки своих чипов с помощью 50 000 GPU компании Nvidia

Samsung Electronics объявила о намерении развернуть вычислительный кластер из 50 000 графических процессоров (GPU) компании Nvidia для автоматизации и оптимизации собственного производства полупроводников. Новый объект получил рабочее название AI Megafactory, сообщает CNBC.

Источник изображения: Samsung Electronics

Источник изображения: Samsung Electronics

Это соглашение стало частью масштабного расширения партнёрской сети Nvidia, чьи чипы остаются ключевыми компонентами для разработки и внедрения передовых решений в области искусственного интеллекта (ИИ). Ранее, в начале недели, генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) сообщил в Вашингтоне о сотрудничестве с такими компаниями, как Palantir, Eli Lilly, CrowdStrike и Uber, а вскоре после выступления он был замечен в Сеуле за неформальной встречей с председателем совета директоров Samsung Ли Чжэ Ёном (Lee Jae-yong), а также другими корейскими бизнес-лидерами.

Представители Nvidia уточнили, что совместно с Samsung будет адаптирована литографическая платформа для работы с GPU Nvidia, что, по их оценкам, обеспечит двадцатикратный прирост производительности. Кроме того, Samsung намерена задействовать программное обеспечение Nvidia Omniverse и использовать GPU для запуска собственных ИИ-моделей в мобильных устройствах.

Важно отметить, что Samsung выступает не только клиентом и партнёром Nvidia, но и одним из ключевых поставщиков. Компания производит высокопроизводительную память типа HBM (High Bandwidth Memory), широко применяемую в ИИ-чипах Nvidia. В рамках нового этапа сотрудничества стороны договорились совместно доработать память следующего поколения HBM4 для использования в будущих ИИ-процессорах.

Партнёрство с Samsung подкрепляет заявление Хуанга о том, что текущий портфель заказов Nvidia на GPU архитектуры Blackwell и следующего поколения Rubin достиг 500 млрд долларов. Эта перспектива способствовала росту рыночной капитализации Nvidia до исторического уровня в $5 трлн.

Помимо Samsung, аналогичные GPU-кластеры развёртывают южнокорейские конгломераты SK Group и Hyundai. Рэймонд Тэ (Raymond Teh), старший вице-президент Nvidia по Азиатско-Тихоокеанскому региону, заявил, что компания тесно взаимодействует с правительством Республики Корея в поддержку его амбициозных планов по лидерству в сфере ИИ.

Источник:

samsung electronics, nvidia, gpu, графические процессоры
