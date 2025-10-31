Samsung приступила к переговорам с Nvidia о поставках передовой памяти HBM4

На недавней квартальной отчётной конференции Samsung Electronics скупо отметила, что поставляет микросхемы HBM3E всем заинтересованным клиентам, а образцы более продвинутой памяти HBM4 тоже поставляются. Руководители Samsung и Nvidia встретились на этой неделе, после чего появилась информация о проведении переговоров по поводу поставок HBM4 для нужд этого заказчика.

Как сообщает Reuters, сейчас Samsung Electronics «тесно обсуждает» с Nvidia возможность поставок своей памяти HBM4. На рынок такие микросхемы в исполнении Samsung выйдут в следующем году, с минимальным отставанием от конкурирующей SK hynix. Последняя готова приступить к поставкам HBM4 в четвёртом квартале текущего года и нарастить их уже в следующем году. Представители Nvidia ограничились заявлением о том, что плотно взаимодействуют с Samsung в сфере поставок HBM3E и HBM4.

В пресс-релизе Samsung Electronics, посвящённому сделке с Nvidia по закупке 50 000 ускорителей вычислений для собственных нужд, упоминается о сотрудничестве компаний в сфере создания HBM4. Корейский поставщик поясняет, что готов использовать шестое поколение техпроцесса 10-нм класса при производстве кристаллов DRAM для HBM4, а базовый кристалл со встроенной логикой будет изготавливать по 4-нм технологии. Соответствующие чипы HBM4 смогут передавать информацию со скоростью 11 Гбит/с.

По данным Reuters, председатель совета директоров Samsung Electronics Ли Чжэ Ён (Lee Jay-yong) и основатель Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) встретились на этой неделе во время визита последнего на саммит APEC. По итогам этого визита стало известно, что в целом в Южную Корею будут направлены 260 000 ускорителей Nvidia поколения Blackwell, свою инфраструктуру ИИ с их помощью будут развивать Samsung, SK hynix и Hyundai Motor, а также облачный провайдер Naver Cloud и правительственные организации.