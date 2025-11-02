Сегодня 02 ноября 2025
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разработка и производство электроники
Новости Hardware

Посиделки руководителей Nvidia, Samsung и Hyundai дали надежду на сближение компаний

На уходящей неделе обитатели делового района Сеула стали очевидцами необычной встречи: в ресторане быстрого питания были замечены руководители компаний Nvidia, Samsung Electronics и Hyundai Motor. Их доброжелательное соседство за крохотным столиком породило надежду на сближение этих компаний.

Источник изображения: Nvidia

Мировые информационные агентства начали наперебой публиковать фотографии, демонстрирующие генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), председателя совета директоров Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна (Lee Jae-yong) и исполнительного председателя совета директоров Hyundai Motor Ый Сун Чона (Euisun Chung) с поднятыми бокалами пенного напитка в интерьере южнокорейского ресторана быстрого питания. Демократичность этого заведения, в котором обычно питаются простые люди, была призвана подчеркнуть открытость руководителей трёх компаний. Посетивший Южную Корею для участия в саммите APEC основатель Nvidia отметил, что подаваемые в заведении куриные крылышки были вкусными, а к своим собеседникам он обращался без лишнего официоза.

Для принимающей стороны формат мероприятия тоже был не совсем привычным, поскольку в Южной Корее руководители высокого ранга стараются не появляться лишний раз на публике, а попавшее в объективы камер прессы трио выбрало столик у окна, хорошо заметный с оживлённой улицы. По соседству в тот момент проходило мероприятие Nvidia для геймеров, и основатель компании пригласил коллег посетить его, заявив, что скоро стороны заключат сделку. Это действительно произошло позже, как позволяет судить сводка новостей.

Визит бизнесменов такого уровня в столичную забегаловку вызвал неподдельный интерес публики в Сеуле, полицейским пришлось призывать быстро собравшуюся у витрины ресторана толпу к порядку. Как призналась администрация ресторана, столик для троицы боссов был зарезервирован заранее одним из местных сотрудников Nvidia, который его регулярно посещает. Персоналу пришлось приложить усилия к более тщательной уборке ресторана перед визитом высокопоставленных гостей. Мероприятие невольно вызвало рост курса акций сети ресторанов, в некоторых из них была распродана вся продукция, по всей сети наблюдался неожиданный наплыв посетителей.

Как отмечалось в местных новостях, глава Nvidia угостил своих собеседников дорогим сортом японского виски, а также подарил им по мини-ПК DGX Spark стоимостью $4000 каждый. Глава Samsung по предложению Хуанга остановил свой выбор на слабоалкогольном напитке для ужина. Основатель Nvidia затем поднял бокал за «наше сотрудничество и будущее всего мира». На протяжении ужина он то и дело вставал и угощал окружающих блюдами и напитками из меню ресторана. Мероприятие завершилось оплатой счёта на сумму $1800 за всех находившихся в тот момент в ресторане посетителей, но кто именно сделал этот щедрый жест, администрация заведения уточнять отказалась.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: nvidia, samsung, hyundai, южная корея, дженсен хуанг
