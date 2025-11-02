Посиделки руководителей Nvidia, Samsung и Hyundai дали надежду на сближение компаний

На уходящей неделе обитатели делового района Сеула стали очевидцами необычной встречи: в ресторане быстрого питания были замечены руководители компаний Nvidia, Samsung Electronics и Hyundai Motor. Их доброжелательное соседство за крохотным столиком породило надежду на сближение этих компаний.

Мировые информационные агентства начали наперебой публиковать фотографии, демонстрирующие генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), председателя совета директоров Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна (Lee Jae-yong) и исполнительного председателя совета директоров Hyundai Motor Ый Сун Чона (Euisun Chung) с поднятыми бокалами пенного напитка в интерьере южнокорейского ресторана быстрого питания. Демократичность этого заведения, в котором обычно питаются простые люди, была призвана подчеркнуть открытость руководителей трёх компаний. Посетивший Южную Корею для участия в саммите APEC основатель Nvidia отметил, что подаваемые в заведении куриные крылышки были вкусными, а к своим собеседникам он обращался без лишнего официоза.

Для принимающей стороны формат мероприятия тоже был не совсем привычным, поскольку в Южной Корее руководители высокого ранга стараются не появляться лишний раз на публике, а попавшее в объективы камер прессы трио выбрало столик у окна, хорошо заметный с оживлённой улицы. По соседству в тот момент проходило мероприятие Nvidia для геймеров, и основатель компании пригласил коллег посетить его, заявив, что скоро стороны заключат сделку. Это действительно произошло позже, как позволяет судить сводка новостей.

Визит бизнесменов такого уровня в столичную забегаловку вызвал неподдельный интерес публики в Сеуле, полицейским пришлось призывать быстро собравшуюся у витрины ресторана толпу к порядку. Как призналась администрация ресторана, столик для троицы боссов был зарезервирован заранее одним из местных сотрудников Nvidia, который его регулярно посещает. Персоналу пришлось приложить усилия к более тщательной уборке ресторана перед визитом высокопоставленных гостей. Мероприятие невольно вызвало рост курса акций сети ресторанов, в некоторых из них была распродана вся продукция, по всей сети наблюдался неожиданный наплыв посетителей.

Как отмечалось в местных новостях, глава Nvidia угостил своих собеседников дорогим сортом японского виски, а также подарил им по мини-ПК DGX Spark стоимостью $4000 каждый. Глава Samsung по предложению Хуанга остановил свой выбор на слабоалкогольном напитке для ужина. Основатель Nvidia затем поднял бокал за «наше сотрудничество и будущее всего мира». На протяжении ужина он то и дело вставал и угощал окружающих блюдами и напитками из меню ресторана. Мероприятие завершилось оплатой счёта на сумму $1800 за всех находившихся в тот момент в ресторане посетителей, но кто именно сделал этот щедрый жест, администрация заведения уточнять отказалась.