Бигтехи направят на ИИ-инфраструктуру $400 млрд только в текущем году, и им этого мало

Череда минувших квартальных отчётов позволяет с той или иной достоверностью оценить величину капитальных затрат крупных публичных компаний на развитие инфраструктуры искусственного интеллекта в этом году. В общей сложности, на эти нужды в текущем году будет направлено $400 млрд, но участники рынка считают, что это мало.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Meta Platforms на этой неделе пожаловалась, что упирается в ограничения со стороны вычислительной инфраструктуры при обучении своих больших языковых моделей и поддержании уже существующих сервисов. Microsoft наблюдает такой спрос со стороны клиентов, что намеревается удвоить свои облачные вычислительные мощности в ближайшие пару лет. Amazon новые вычислительные мощности вводит на пределе своих возможностей. Финансовый директор Microsoft Эми Худ (Amy Hood) призналась, что корпорация не успевает за спросом в этой сфере, хотя ранее надеялась на свою способность наверстать отставание.

Meta, Alphabet, Microsoft и Amazon на этой неделе единодушно заявили инвесторам, что будут увеличивать капитальные расходы в 2026 году. Планы Google и Amazon в этой сфере нашли одобрение среди инвесторов, а вот в случае с Meta и Microsoft возникли некоторые сомнения и колебания. В результате акции этих двух компаний упали в цене на 11 % и 3 % соответственно. Ценные бумаги Google и Amazon при этом подорожали на 6 % и 10 % соответственно. Не все инвесторы разделяют оптимизм руководства компаний по поводу необходимости наращивать затраты на развитие инфраструктуры ИИ.

Аналитики Truist Securities поясняют, что с точки зрения корпорация необходимость существенных вложений в инфраструктуру ИИ поддерживается страхом оказаться в хвосте прогресса с точки зрения создания так называемого «сильного» искусственного интеллекта (AGI). Тот игрок рынка, который первым его создаст, получит серьёзное конкурентное преимущество, и все остальные просто боятся оказаться в статусе догоняющих. Готовность тратить недостаточное количество средств в этой ситуации представляет более высокий риск, чем пострадать из-за перерасхода финансов.

Скептики парируют, что при нынешних масштабах расходов окупаемость инвестиций растянется на многие годы, и внедряемые сейчас прогрессивные технологии на практике довольно слабо монетизируются. Некоторые инвесторы опасаются, что огромные вливания в отрасль в итоге создадут пузырь, который обрушит рынок и приведёт к финансовому кризису. Представители Google попытались их успокоить заявлениями о том, что компания уже получает миллиарды долларов выручки от внедрения ИИ каждый квартал, а долгосрочные инвестиции в этой сфере тщательным образом выверяются.

Руководство Microsoft заявило, что повышенная нагрузка на облачную инфраструктуру сохранится как минимум до середины следующего года, а потому вкладывать в её расширение просто необходимо для поддержания качества имеющихся сервисов и разработки новых. Amazon пояснила инвесторам, что вложения в сферу ИИ окупаются довольно быстро, и возвращаемые средства имеет смысл вкладывать в развитие профильной инфраструктуры. Данные процессы довольно пропорциональны по своему характеру, поэтому Amazon не видит признаков зарождающегося кризиса в этой сфере.

Глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) дал понять, что его компания сможет вовремя замедлить строительство новых объектов инфраструктуры ИИ, если поймёт, что это необходимо и разумно. Рекламный бизнес и социальные платформы Meta сейчас страдают от нехватки вычислительных ресурсов, поскольку они в приоритетном порядке выделяются для нужд ИИ. В этом году капитальные затраты Meta выросли в два раза до $72 млрд по сравнению с прошлым годом, и в следующем вырастут ещё сильнее. На этом фоне Apple отличается самыми скромными затратами на развитие ИИ, но в этой сфере она пока активно развивает сотрудничество с лидерами рынка, а не полагается исключительно на собственные разработки.

Источник:

me, microsoft, amazon, google, ии
