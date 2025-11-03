Сегодня 03 ноября 2025
Apple решила, что Siri лучше перевести на движок Google Gemini

Компания Apple продолжает работу над масштабным обновлением голосового помощника Siri. Согласно данным Марка Гурмана (Mark Gurman) из Bloomberg, Siri будет использовать возможности искусственного интеллекта (ИИ) Google Gemini. Об этом сообщило издание MacRumors.

Источник изображения: macrumors.com

В своём дайджесте Power On Гурман пишет, что вместе с новой Siri компания намерена выпустить на рынок обновлённый дисплей для умного дома с возможностью настольного и настенного размещения. Кроме того, в ближайшее время ожидается появление нового Apple TV и HomePod mini, которые, по словам аналитика, «помогут продемонстрировать» функции Siri и платформы Apple Intelligence, запланированные к запуску в 2026 году.

Обновлённый ИИ-ассистент будет использовать технологию Google Gemini. При этом, как поясняется, речь не идёт о включении сервисов Google или функций Gemini в интерфейс пользователя. Вместо этого Apple заплатит Google за создание специализированной версии модели Gemini, которая будет работать на облачных серверах Private Cloud Compute компании Apple и обеспечивать работу своего ИИ с сохранением характерного для Apple пользовательского интерфейса. Гурман также отметил, что пока неясно, как примут пользователи новую версию Siri, будет ли она работать без сбоев и сможет ли восстановить к себе доверие.

В рамках развития платформы Apple Intelligence компания представит обновлённые версии iOS 27, macOS 27, watchOS 27 и другие операционные системы на ежегодной Всемирной конференции разработчиков в июне. Ожидается, что ключевым фокусом этих обновлений станут масштабные улучшения в области движка искусственного интеллекта и реализация общей ИИ-стратегии Apple.

Одновременно с этим Apple продолжает сталкиваться с трудностями при запуске Apple Intelligence в Китае. Несмотря на сотрудничество с местными компаниями, проект задерживается из-за регуляторных сложностей, и сроки его выхода на китайский рынок, по информации того же Гурмана, остаются неясными.

apple siri, ai, ии, google gemini, apple
