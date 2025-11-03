Сегодня 03 ноября 2025
AMD ещё раз заверила, что Radeon RX 5000 и RX 6000 продолжат получать игровые оптимизации

AMD опубликовала заявление относительно запутанной ситуации с новыми драйверами Adrenalin Edition 25.10.2. Компания подтвердила, что видеокарты Radeon RX 5000 (RDNA 1) и RX 6000 (RDNA 2) продолжат получать игровые оптимизации, исправления ошибок и патчи безопасности, несмотря на более ранние заявления, говорившие об обратном.

Источник изображения: AMD

Источник изображения: AMD

Разъяснение AMD появилось после серии противоречивых сообщений. Изначально компания описывала старые архитектуры RDNA как перешедшие в «режим обслуживания». Из этого заявления следовало, что такие карты будут получать только обновления безопасности и исправления ошибок. Тогда же говорилось, что игровые оптимизации отныне будут получать только карты Radeon RX 7000 (RDNA 3) и Radeon RX 9000 (RDNA 4). Указанная информация заставила многих предположить, что такие видеокарты, как RX 6800 XT или RX 5700 XT, перестанут получать поддержку новых игр с первого дня.

В своём блоге AMD опубликовала заявление под заголовком «Continued Support for Every Radeon Gamer» («Непрерывная поддержка каждого геймера Radeon»), в котором объяснила, что решила разделить свой графический драйвер на две ветки: одна — для карт на архитектурах RDNA 1 и 2, другая — для карт на RDNA 3 и 4. Компания говорит, что такое разделение позволит инженерам «быстрее внедрять новые функции для графики RDNA3 и RDNA4» и при этом сохранять стабильность старых моделей видеокарт. AMD отмечает, что владельцы карт Radeon RX 5000 (RDNA 1) и RX 6000 (RDNA 2) по-прежнему будут получать обновления драйверов с поддержкой новых игр, обновления, повышающие стабильность, а также обновления безопасности. Разница заключается лишь в том, что эти карты будут работать «под отдельной веткой стабильных драйверов», созданной на основе многолетней оптимизации. С полным заявлением AMD можно ознакомиться ниже:

«Мы услышали ваши отзывы и хотим прояснить ситуацию с выпуском драйвера AMD Software: Adrenalin Edition 25.10.2. Это обновление представляет два оптимизированных пути к драйверам: один для RDNA 1 и RDNA 2 (серии Radeon RX 5000 и RX 6000), а другой для RDNA 3 и RDNA 4 (серии Radeon RX 7000 и RX 9000). Что это значит для вас? Поддержка RDNA 1 и RDNA 2 не прекращается. Ваши видеокарты серий Radeon RX 5000 и RX 6000 продолжат получать поддержку новых игр, игровые оптимизации и повышение стабильности, обновления безопасности и исправление ошибок.

Разница в том, что теперь эти продукты (Radeon RX 5000 и RX 6000) используют специальную, стабильную ветку драйверов, созданную на основе многолетней настройки и оптимизации. Такой подход обеспечивает более плавный и стабильный игровой процесс, одновременно защищая графические процессоры предыдущего поколения от быстрых изменений, связанных с новыми архитектурами.

Почему мы это делаем? Наша цель проста: предоставить каждому геймеру Radeon наилучшие возможности. Разделив пути кода, наши инженеры смогут быстрее работать над новыми функциями для RDNA 3 и RDNA 4, сохраняя при этом стабильность и оптимизацию RDNA 1 и RDNA 2 для текущих и будущих игр.

Мы поддерживаем геймеров Radeon уже несколько поколений, и эта приверженность неизменна. Играете ли вы на RX 5000, RX 6000 или новейшей RX 9000, вы по-прежнему получите надёжность, производительность и заботу, которые ожидаете от AMD. Потому что мы все — часть одного игрового сообщества, и каждый геймер Radeon важен».

Из заявления AMD не проясняются два момента. Непонятно, что всё это значит для встроенной графики RDNA 2 (например, Radeon 600M) в составе APU от AMD. Непосредственно в самом заявлении компании вопрос о встроенной графике APU не затрагивается. Также из заявления компании следует, что для Radeon RX 5000 и RX 6000 будет выпускаться «специальная, стабильная ветка драйверов, созданная на основе многолетней настройки и оптимизации». Означает ли это, что для видеокарт Radeon RX 7000 (RDNA 3) и Radeon RX 9000 (RDNA 4) компания будет выпускать больше неоптимизированных и непроверенных (для сертификата WHQL) бета-версий драйверов?

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Теги: драйверы, rdna 4, rdna 2, rdna, rdna 3, видеокарты, radeon rx 5000, radeon rx 6000, radeon rx 7000, radeon rx 9000
