Xiaomi поставила 40 000 электромобилей второй месяц подряд, несмотря на скандальные аварии

Китайской компании Xiaomi по итогам своего дебюта на рынке электромобилей удалось сформировать настолько устойчивый спрос, что она попала в десятку крупнейших поставщиков электромобилей в мире, располагая всего двумя предприятиями, которые в совокупности способны выпускать 350 000 машин в год. Компания наращивает объёмы производства, в сентябре и октябре они превысили 40 000 машин в каждом случае.

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Компания уведомила своих подписчиков о достижении этого рубежа в социальной сети Weibo, хотя и не стала конкретизировать, насколько именно была превышена эта планка по итогам октября. В сентябре, например, компания отгрузила клиентам 41 948 электромобилей, что стало новым рекордом для этого относительно молодого автопроизводителя. Август тоже отличился рекордным показателем поставок, но до 40 000 они недотянули и ограничились 36 396 машинами.

В сентябре прирост объёмов поставок в годовом сравнении оказался более чем трёхкратным, последовательно они выросли на 15,25 %. В ассортименте компании пока только две модели: седан SU7 и кроссовер YU7, которые предлагаются в нескольких вариациях, включая очень мощные и быстрые. Периодически эти машины в руках частных пользователей попадают в страшные аварии, к которым неизбежно приковывается внимание публики. Прошлый месяц не стал исключением, а потому важно будет понять, как этот инцидент скажется на продажах электромобилей Xiaomi в ноябре.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
