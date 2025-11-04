Adeia обратилась в суд, утверждая, что процессоры AMD с памятью 3D V-Cache нарушают её патенты

Процессоры AMD с памятью типа 3D V-Cache присутствуют на рынке уже не первый год, но это не значит, что с юридической точки зрения им обеспечено безоблачное будущее. Компания Adeia на днях обратилась в Окружной суд Западного Техаса с иском, в котором утверждает, что процессоры AMD с технологией 3D V-Cache нарушают десять её запатентованных технологий.

Истец утверждает, что данная попытка защитить свои интересы в суде следует за годами безуспешных попыток договориться с AMD о лицензировании используемых технологий, семь из которых имеют отношение к методам гибридного соединения микросхем, а три описывают техпроцессы изготовления кристаллов логических схем и памяти. Напомним, технология 3D V-Cache позволяет AMD интегрировать до 64 Мбайт памяти на кристалл с вычислительными ядрами процессоров Ryzen X3D, без пайки и появления дополнительного звена в цепочке теплопередачи. Принято считать, что используемые при производстве этих процессоров методы базируются на технологиях TSMC семейства SoIC.

Компания AMD подобные решения при производстве своих будущих продуктов собирается активно использовать, применяя их не только в центральных процессорах, но и ускорителях вычислений. Проблемы в патентной сфере могут поставить под угрозу их массовый выпуск. Сама Adeia, которая образовалась отделением от Xperi, располагает большим портфелем патентов, описывающих технологии гибридного соединения полупроводниковых кристаллов. Фирменные технологии DBI и ZiBond уже используются по лицензии многими производителями микросхем памяти, датчиков изображений и памяти типа 3D NAND. Войдёт ли AMD в их число, станет понятно по итогам судебного разбирательства. Не исключено, что соглашение будет достигнуто в досудебном порядке, а часть претензий Adeia отпадёт на предварительных этапах. Официально AMD пока никак не комментирует своё отношение к данным претензиям.