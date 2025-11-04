Китай усилил борьбу с чипами Nvidia — энергию для китайских ускорителей будут продавать вдвое дешевле

Со слов основателя Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), после снятия этим летом наложенных в апреле ограничений на поставку ускорителей этой марки в Китай выяснилось, что китайская сторона не желает их получать. Теперь местные власти предлагают компаниям, отдающим предпочтение китайским ускорителям, более крупные субсидии на электроэнергию.

Как сообщает Financial Times, крупнейшие центры обработки данных в КНР теперь могут сократить расходы на оплату электричества до двух раз, если сосредоточатся на эксплуатации ускорителей вычислений китайской разработки. По информации источника, подобная политика была принята после жалоб крупнейших игроков рынка на высокое энергопотребление центров обработки данных, использующих ускорители местной разработки вроде тех, что предлагают Huawei и Cambricon. Сообщается, что решения на базе чипов Nvidia при прочих равных условиях потребляют меньше электроэнергии. Соответственно, власти КНР решили компенсировать подобный недостаток субсидиями на оплату счетов.

Разумеется, использующие импортные ускорители вычислений центры обработки данных в Китае не могут претендовать на подобные льготы. При сопоставимой проделываемой вычислительной работе, как сообщает источник, текущее поколение китайских ускорителей затрачивает на 30–50 % больше электроэнергии, чем Nvidia H20. В целом более низкая производительность ускорителей той же Huawei компенсируется увеличением количества чипов в одном центре обработки данных, но совокупное энергопотребление предсказуемо возрастает. К счастью для китайских облачных гигантов, генерирующих мощностей в Китае хватает с запасом, и хотя бы это ограничение не становится препятствием для развития инфраструктуры ИИ на территории страны.

Удалённые провинции Китая, в которых существует избыток электроэнергии, привлекают строителей ЦОД щедрыми субсидиями, которые в отдельных случаях способны покрывать эксплуатационные расходы в течение первого года работы. Тем более, что электроэнергия в этих районах дешевле на 30 % даже без учёта субсидий, чем у побережья на юге страны. С учётом субсидий стоимость киловатта электроэнергии вообще опускается до 6 американских центов. В США, например, для промышленных потребителей тариф на электроэнергию примерно в полтора раза выше, а ещё её не хватает в условиях бурного развития инфраструктуры ИИ.