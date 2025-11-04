Сегодня 04 ноября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости Искусственный интеллект, машинное обучен... Китай усилил борьбу с чипами Nvidia — эн...
реклама
Новости Hardware

Китай усилил борьбу с чипами Nvidia — энергию для китайских ускорителей будут продавать вдвое дешевле

Со слов основателя Nvidia Дженсена Хуанга (Jensen Huang), после снятия этим летом наложенных в апреле ограничений на поставку ускорителей этой марки в Китай выяснилось, что китайская сторона не желает их получать. Теперь местные власти предлагают компаниям, отдающим предпочтение китайским ускорителям, более крупные субсидии на электроэнергию.

Источник изображения: Nvidia

Источник изображения: Nvidia

Как сообщает Financial Times, крупнейшие центры обработки данных в КНР теперь могут сократить расходы на оплату электричества до двух раз, если сосредоточатся на эксплуатации ускорителей вычислений китайской разработки. По информации источника, подобная политика была принята после жалоб крупнейших игроков рынка на высокое энергопотребление центров обработки данных, использующих ускорители местной разработки вроде тех, что предлагают Huawei и Cambricon. Сообщается, что решения на базе чипов Nvidia при прочих равных условиях потребляют меньше электроэнергии. Соответственно, власти КНР решили компенсировать подобный недостаток субсидиями на оплату счетов.

Разумеется, использующие импортные ускорители вычислений центры обработки данных в Китае не могут претендовать на подобные льготы. При сопоставимой проделываемой вычислительной работе, как сообщает источник, текущее поколение китайских ускорителей затрачивает на 30–50 % больше электроэнергии, чем Nvidia H20. В целом более низкая производительность ускорителей той же Huawei компенсируется увеличением количества чипов в одном центре обработки данных, но совокупное энергопотребление предсказуемо возрастает. К счастью для китайских облачных гигантов, генерирующих мощностей в Китае хватает с запасом, и хотя бы это ограничение не становится препятствием для развития инфраструктуры ИИ на территории страны.

Удалённые провинции Китая, в которых существует избыток электроэнергии, привлекают строителей ЦОД щедрыми субсидиями, которые в отдельных случаях способны покрывать эксплуатационные расходы в течение первого года работы. Тем более, что электроэнергия в этих районах дешевле на 30 % даже без учёта субсидий, чем у побережья на юге страны. С учётом субсидий стоимость киловатта электроэнергии вообще опускается до 6 американских центов. В США, например, для промышленных потребителей тариф на электроэнергию примерно в полтора раза выше, а ещё её не хватает в условиях бурного развития инфраструктуры ИИ.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Трамп заявил, что лучшие чипы Nvidia не достанутся никому, кроме американских компаний
Глава Microsoft признался, что экспансию инфраструктуры ИИ ограничивают проблемы с энергоснабжением
Глава Nvidia всё ещё надеется когда-нибудь наладить поставки ИИ-чипов Blackwell в Китай
Получаемые с Apple Watch данные после обработки искусственным интеллектом позволяют диагностировать серьёзные болезни сердца
Microsoft вложит в ОАЭ около $15,2 млрд за четыре года, направив средства на развитие ИИ
OpenAI потратит $38 млрд на обучение ИИ в облаках Amazon
Теги: китай, китайское правительство, ии, субсидии, электропитание
китай, китайское правительство, ии, субсидии, электропитание
← В прошлое

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Epic Games Store разблокировал игру из новой раздачи для российских пользователей, но никому об этом не сказал
«Тарков здорового человека»: пародийный шутер Escape from Duckov оказался не на шутку популярен
Исследование показало, что ИИ ускорил мышление подростков, но есть одна проблема
Zotac выпустила самый компактный в мире ПК с настольной GeForce RTX 5060 Ti 16GB
Microsoft подтвердила, что обновление Windows 11 нарушило работу localhost, «Проводника» и USB-мышей
«Жидкое стекло» Apple можно будет заматировать: представлена нова бета iOS 26.1 12 мин.
Сервисы AWS упали второй раз за день — тысячи сайтов по всему миру снова недоступны 8 ч.
Fujitsu влила £280 млн в британское подразделение в преддверии выплат компенсаций жертвам багов в её ПО Horizon 8 ч.
Календарь релизов 20 – 26 октября: Ninja Gaiden 4, Painkiller, Dispatch и VTM – Bloodlines 2 8 ч.
В Windows сломалась аутентификация по смарт-картам после октябрьских обновлений — у Microsoft есть временное решение 9 ч.
Вместо Majesty 3: российские разработчики выпустили в Steam амбициозную фэнтезийную стратегию Lessaria: Fantasy Kingdom Sim 9 ч.
Слухи: Лана Дель Рей исполнит заглавную песню для «Джеймса Бонда», но не в кино, а в игре от создателей Hitman 10 ч.
Зов сердца: разработчики Dead Cells объяснили, почему вместо Dead Cells 2 выпустили Windblown 11 ч.
Adobe запустила фабрику ИИ-моделей, заточенных под конкретный бизнес 11 ч.
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр службы времени — это угроза сетям связи, финансовым системам и не только 12 ч.
Президент США подписал соглашение с Австралией на поставку критически важных минералов на сумму $8,5 млрд 18 мин.
Новая статья: Обзор смартфона realme 15 Pro: светит, но не греется 5 ч.
Ещё одна альтернатива платформам NVIDIA — IBM объединила усилия с Groq 5 ч.
Учёные создали кибер-глаз, частично возвращающий зрение слепым людям 6 ч.
Samsung выпустила недорогой 27-дюймовый геймерский монитор Odyssey OLED G50SF c QD-OLED, 1440p и 180 Гц 6 ч.
Акции Apple обновили исторический максимум на новостях об отличных продажах iPhone 17 8 ч.
Представлен флагман iQOO 15 с чипом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей на 7000 мА·ч по цене меньше $600 9 ч.
Нечто из космоса врезалось в лобовое стекло самолёта Boeing 737 MAX компании United Airlines 10 ч.
Умные кольца Oura научатся выявлять признаки гипертонии, как последние Apple Watch 11 ч.
Дешёвая корейская термопаста оказалась вредна для процессоров и здоровья пользователей 11 ч.