Obsidian прокачала пошаговый режим для Pillars of Eternity по сравнению с Deadfire — улучшения можно будет оценить совсем скоро

Разработчики из студии Obsidian Entertainment анонсировали публичное бета-тестирование горячо ожидаемого пошагового режима для своей фэнтезийной ролевой игры Pillars of Eternity.

Напомним, Pillars of Eternity включает лишь бои в реальном времени с активной паузой. Pillars of Eternity II: Deadfire в 2018 году тоже вышла без пошагового режима, но получила его спустя несколько месяцев после дебюта.

Фанатам оригинальной Pillars of Eternity пришлось ждать более десяти лет, но вот пошаговый режим уже совсем рядом — 5 ноября в Steam и приложении Xbox на ПК стартует открытое бета-тестирование.

В сопровождавшем анонс трёхминутном видео глава разработки Pillars of Eternity Джош Сойер (Josh Sawyer) заверил, что команда учла замечания игроков насчёт пошагового режима в Deadfire.

Порядок ходов теперь целиком зависит от скорости персонажа, каждый ход у героя будет по одному бесплатному действию (сменить оружие, выпить зелье), а атаки игрока и врагов наносят больше урона (для ускорения боёв).

Пользователи могут выбрать пошаговый режим перед началом прохождения и свободно переключаться на активную паузу и обратно. Пока это делается через настройки, но в будущем переключатель планируют внедрить прямо в интерфейс.

Pillars of Eternity доступна на PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, Xbox One и Nintendo Switch. После неудачного релиза второй части франшиза встала на паузу, хотя в 2025 году получила ответвление в виде ролевого экшена Avowed.