Октябрьские продажи Tesla в Европе сильн...
Новости Hardware

Октябрьские продажи Tesla в Европе сильно просели, местами достигнув снижения на 89 %

Квартальные результаты Tesla были приукрашены статистикой американского рынка, где покупатели бросились тратить деньги на электромобили этой марки из-за завершения программы субсидирования, но в Европе производителя серьёзное падение встречает и по итогам октября, в отдельных случаях достигая 89 %.

Источник изображения: Tesla

Источник изображения: Tesla

В частности, именно так просели продажи Tesla в Швеции, где за октябрь на учёт встало только 133 новых электромобиля этой марки. В Норвегии, Нидерландах и Италии продажи Tesla в октябре в годовом сравнении сократились примерно вдвое, а в Испании они сократились на треть. На этом фоне удивительным образом выделилась Франция, где количество зарегистрированных в октябре электромобилей Tesla выросло на 2,4 %. Впрочем, октябрь прошлого года на французском рынке характеризовался для Tesla спадом продаж на 47 %, поэтому в текущем году сказался эффект низкой базы. Если рассматривать десять месяцев текущего года, количество поставленных на учёт машин сократилось на 30 %.

Принято считать, что снижение продаж электромобилей Tesla в Европе продолжается уже несколько кварталов из-за стареющего и не очень разнообразного модельного ряда, а также политических взглядов главы компании Илона Маска (Elon Musk), который невольно настраивает против себя многих европейцев. В начале года он пытался объяснять низкие результаты продаж в Европе переходом на рестайлинговый вариант кроссовера Model Y, который выпускается в Германии и требовал переоснащения конвейера, из-за чего возникали ограничения в поставках. Тем не менее, даже после завершения миграции спрос на электромобили Tesla в регионе не восстановился. Машины прочих марок с таким типом силовой установки в целом пользуются в Европе растущей популярностью.

На крупнейшем в регионе немецком рынке за девять месяцев этого года количество поставленных на учёт новых электромобилей всех марок выросло на 38 %. В то же время, Tesla обрушила объёмы продаж на 50 %, не в последнюю очередь из-за политической активности Илона Маска.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
tesla, tesla model y, электромобиль, европа, статистика
